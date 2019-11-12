Haberler » Güncel » Yeni Delhi'de hava kirliliği 'tehlikeli' seviyede - Haber

Yeni Delhi'de hava kirliliği "tehlikeli" seviyede

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği yeniden "tehlikeli" seviyeye yükseldi.

12.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:08Yeni Delhi'de hava kirliliği
'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği yeniden "tehlikeli" seviyeye yükseldi.
Hint basınındaki haberlere göre, başkentteki 37 hava kalitesi izleme istasyonunun tamamına yakını hava kalitesi indeksini 400'ün üzerinde gösterdi.
Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, Twitter'dan yaptığı açıklamada, anızların tekrar yakılması sebebiyle hava kirliliğinin arttığını belirtti.
Yeni Delhi'nin bazı bölgelerinde hava kalitesi indeksi 800'ün üzerine çıkarken, Noida, Greater Noida, Gaziabad, Gurgaon ve Faridabad gibi yerlerde kirlilik "tehlikeli" seviyeye geldi.
Havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen PM (Partikül Madde) 2,5 oranı Indira Gandi Havaalanı ve Lodhi yolunda 400'ün üzerine çıktı.
Yeni Delhi yönetimi, halka açık hava etkinliği yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Başkentteki hava kalitesinin yarın daha da kötüleşmesi öngörülüyor.
Eğitime ara verilmişti
Hava kalitesinin tehlikeli seviyede olması sebebiyle 1-5 Kasım arası başkentte eğitime ara verilmiş, özel ve devlet okullarındaki öğrencilere maske dağıtılmıştı.
Haryana ve Pencap eyaletlerinde yakılan anızlara, Işık Bayramı Diwali Festivali sırasında yoğun olarak patlatılan havai fişekler ve yakılan kutlama ateşleri eklenince, Yeni Delhi'deki hava kalitesi çok düşük seviyeye inmişti.
Dünya Sağlık Örgütünün geçen yıl yayımladığı verilere göre, dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu 10 şehir arasında Hindistan da bulunuyor.

Yeni Delhi, Hindistan, Delhi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:53 TÜMAD Madencilik 6 bin fidanı toprakla buluşturdu
12:58 Marmaray'da susayan kedisine biberonla su içirdi
12:57 Ukraynalı genç kadın 3 haftada Türkçe okuma yazmayı öğrendi
12:57 Rize'de yaylalarda kaçak yapı yıkımları sürüyor
12:57 VALİ YERLİKAYA'DAN ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYI AÇIKLAMASI
12:16 Terörden temizlenen Rasulayn'da, Mehmetçik çocuklarla top oynadı
11:55 KOSGEB, ithal ürünü yerli üretmek isteyen KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verecek
11:40 İstanbul'daki sis manzaralarında yüksek binalar dikkat çekti
11:29 Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana 'Robin Hood' deyin
11:25 Kayseri'deki müfettiş soruşturmasını eleştiren MHP'li Ersoy'a, AK Partili Özhaseki'den tepki: Ben adaletten yanayım
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 12:59:21