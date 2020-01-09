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Yeni Delhi'de kağıt fabrikasında yangın: 1 ölü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

09.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:33Yeni Delhi'de kağıt fabrikasında yangın: 1 ölü
'ın başkenti Yeni Delhi'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Patparganj bölgesinde bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Yerel saatle 02.38 sıralarında çıkan yangına 32 itfaiye aracı müdahale etti. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, yangında ağır yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı belirtildi.

Fabrikanın matbaa bölümünde kullanılan kimyasal malzemeler nedeniyle alevlerin hızla fabrika binasının zemin katı ile birinci ve ikinci katını sardığı ifade edildi. Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yeni Delhi'nin işlek bir caddesinde 8 Ocak'ta 5 katlı bir karton fabrikasında yangın çıkmış, 43 kişi hayatını kaybetmişti. - YENİ DELHİ

Yeni Delhi, Hindistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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