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Yeni Delhi'de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle çalışanlar köylerine dönüyor

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin kenar mahallelerinde çalışan binlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 21 günlük sokağa çıkma yasağını köylerinde geçirmek için yollara düştü.

28.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:44
Yeni Delhi'de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle çalışanlar köylerine dönüyor
YENİ Hindistan 'ın başkenti Yeni Delhi'nin kenar mahallelerinde çalışan binlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 21 günlük sokağa çıkma yasağını köylerinde geçirmek için yollara düştü.
Uttar Pradeş Eyaleti Hükümet Sözcüsü Awanish Awasthi, eyaletin Yeni Delhi sınırındaki binlerce çalışan ve aileleri için otobüsler gönderildiğini açıkladı.
Çalışanlar ve aileleri, bu otobüslerle evlerinin bulunduğu köylere nakledilecek.
Sokağa çıkma yasağının amacı virüsün yaygın bulaşımının engellenmesi
Diğer yandan, Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) Virüs Bilimi Merkezinin eski başkanı Dr. Jacob John, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca hükümetin virüsün yayılmasının önüne geçilmesi için hummalı hazırlıklar yapabileceğine işaret etti.
Salgının dünyaya yayılmasının 3 ay sürdüğünü kaydeden John, hükümetin ocak başında konuyu ciddiye alması durumunda bugün tablonun daha iyi olabileceğini belirtti.
Başbakan Narendra Modi, 23 Mart'ta salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde vatandaşların 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıklamıştı.
Hindistan'da Kovid-19 görülen kişi sayısı 933, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 20 olarak açıklanmıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Yeni Delhi, Hindistan, Hükümet, Güncel

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