Yeni Delhi'de vatandaşlık yasasına karşı protestolarda 4 günde 20 kişi öldü

YENİ Hindistan 'da, Pakistan , Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda 4 günde 20 kişi hayatını kaybetti.Hint basınındaki haberlere göre, başkentin kuzeydoğu bölgelerinde 4 gündür devam eden gösterilerde, biri emniyet amiri 20 kişi yaşamını yitirdi.Yetkililer, olaylarda 56'sı polis, en az 189 kişinin yaralandığını, hastaneye kaldırılan çok sayıda kişide kurşun yarası bulunduğunu aktardı.The Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, şiddet olaylarıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 20 kişi de gözaltına alındı.Başkentin Maujpur, Kardampuri, Jaffrabad, Gokulpuri, Chand Bagh ve Bhajanpura bölgelerinde devam eden gösterilerde, çok sayıda araç, dükkan ve ev ateşe verilirken, polis gruplara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Ülkede Aralık 2019'da başlayan ve iki ayı aşkın süredir devam eden protestolarda ölen sivillerin sayısı 42'ye çıktı.Müslümanların evlerine saldırıYeni Delhi'nin kuzey doğusundaki Mustafabad bölgesi sakinlerinden Rauf Han, Hindu grupların "dini sloganlar" atarak Müslümanların evlerine demir çubuk ve bambu sopalarıyla saldırdığını söyledi.Han, evlerin kapılarını zorlayarak içeri giren grupların, insanları dövdüğünü ve eşyalara zarar verdiğini belirtti.Kendi ailesinin de can korkusu endişesiyle yakındaki camiye sığındığını ileri süren Han, evinin akıbetini bilmediğini ve kaçarken "Her şeyi yakın" şeklinde sesler duyduğunu ileri sürdü.Şiddet olayları sosyal medyaya yansıdıSosyal medyaya düşen görüntülerde, Hindu milliyetçilerinden oluşan bir grubun protestolarda hayatını kaybeden bir kişinin cesedini sürüklediği görüldü.Olayların yaşandığı Ashok Vihar bölgesinde de bir grup Hindu gösterici, bir caminin minaresine tırmandı.Minarenin üzerine çıkan kişiler, hilali yerinden sökmeye çalışırken, çevredekilerin de yardımıyla minareye bayrak asılması ve zarar verilmesi üzerine alkış sesleri duyuldu.Trump "Vatandaşlık Yasası"nı tartışmak istemediHint basınındaki haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaret ettiği ülkelerin liderlerini eleştirmekten kaçındığına işaret edildi.Trump'ın, "Vatandaşlık Yasası"nı tartışmak istemediğinin vurgulandığı haberlerde, Hindistan'ın halkı için doğru kararı vereceği yorumunu yaptığı kaydedildi.Müslümanlar yasa kapsamı dışında kalıyorHindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.