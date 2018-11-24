Yeni Diziye Başlayan Güzel Oyuncu Hande Erçel, Dudağına Dolgu Yaptırdı

'Halka' isminde yeni bir diziye başlayan 24 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, proje öncesi değişikliğe giderek dudağına dolgu yaptırdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan genç oyuncunun dudağındaki dolgu dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.
İşte Hande Erçel'in o paylaşımı;
AŞKA İKİNCİ ŞANS
Öte yandan; Hande Erçel ile Murat Dalkılıç 10 aylık aşkın ardından geçen eylülde ayrılmıştı. Sebep, Hande Erçel'in annesinin hastalığı süresince Murat Dalkılıç'ın ilgisiz kalmasıydı. Ancak ikili aşklarına, ikinci şansı vererek kaldıkları yerden devam etti.
Murat Dalkılıç,Hande Erçel
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:38