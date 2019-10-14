Haberler » Magazin » Yeni diziyle ekranlara dönen Cansu Dere, duru güzelliği ile Twitter'da trend oldu

Yeni diziyle ekranlara dönen Cansu Dere, duru güzelliği ile Twitter'da trend oldu

FOX'un yeni dizisi Ferhat ile Şirin'le ekranlara tekrar dönüş yapan Cansu Dere, güzelliği ile sosyal medyaya damga vurdu.

14.10.2019 16:55

Fox'un yeni dizisi Ferhat ile Şirin'den ilk kareler okuma provalarından geldi. Cansu Dere'nin de bulunduğu bir kare sosyal medyaya damga vurdu.

DURU GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

39 yaşındaki oyuncu duru güzelliği ile Twitter'da trend oldu. Güzel oyuncunun diziden ilk karesini paylaşan Twitter kullanıcıları "Cansuyaş almıyor" yorumlarını yaptı.

MODERN BİR AŞK MASALI

Modern bir aşk masalı olarak yeniden tasarlanan Ferhat ile Şirin'in çekimleri İstanbul'da başlayacak. Başrollerinde Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar'ın paylaşacağı dizinin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada oturacak.

PROJEDEN İLK KARELER

Dizide Ferhat, Şirin ve Banu'nun hikayesi anlatılacak. Projeden ilk kareler ise tüm oyuncuların olduğu okuma provalarından geldi.

Yeni diziyle ekranlara dönen Cansu Dere, duru güzelliği ile Twitter'da trend oldu

Cansu Dere, Twitter, Fox, Magazin

YORUMLAR(10)
MSDS:Gençler için gideri var, ihtiyarların kalemi değil her şey dengi dengine . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
CONİ:guzellik onemli degil tazelik onemli 20 yasindaki kizla bir mi bu simdi ?
Yayından Kaldır
3 5
Cevap yaz
20 YAŞINKİ KIZLA YANYANA CANSU DAHA İYİ:11
Yayından Kaldır
1 1
EVET BİR:can
Yayından Kaldır
1 0
İKİ:bir
Yayından Kaldır
2 1
EZEL:boşverin eyşanı. en alttan bir üstteki resimde kavuniçi kıyafetli kız çok güzel görünüyor. asıl o kim. onu zoomlayın.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CKR:Güzel dediğiniz bu mu? Her hangi bir üniversitenin bölümüne gidin. Orada bundan kat ve kat güzelleri var.
Yayından Kaldır
6 1
Cevap yaz
DKEIBKJG:GÜZEL GÖMESEK GÜZEL DİYE YUTURACAKSINIZ
Yayından Kaldır
11 4
Cevap yaz
KABLOLU:sen ne anlarsın dengesüz
Yayından Kaldır
2 2
HİA:su gibi maşallah
Yayından Kaldır
6 2
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
18:07 Bu kitap çocuklar için: Dev ile Üç Cüce
16:55 Yeni diziyle ekranlara dönen Cansu Dere, duru güzelliği ile Twitter'da trend oldu
16:02 'Avni Lifij Çağının Yenisi' sergisi kapılarını açıyor!
15:51 Burak özçivit yeni sezon için objektiflerin karşısına geçti
15:37 7. Koğuştaki Mucize filmini kaç kişi izledi?
15:16 Burak Özçivit Altınyıldız Classics'in yeni sezon koleksiyonu için objektif karşısına geçti
14:57 Kış gelmeden son müzik festivali
14.10.2019 18:25:32