Yeni diziyle ekranlara dönen Cansu Dere, duru güzelliği ile Twitter'da trend oldu

Fox'un yeni dizisi Ferhat ile Şirin'den ilk kareler okuma provalarından geldi. Cansu Dere'nin de bulunduğu bir kare sosyal medyaya damga vurdu.

DURU GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

39 yaşındaki oyuncu duru güzelliği ile Twitter'da trend oldu. Güzel oyuncunun diziden ilk karesini paylaşan Twitter kullanıcıları "Cansuyaş almıyor" yorumlarını yaptı.

MODERN BİR AŞK MASALI

Modern bir aşk masalı olarak yeniden tasarlanan Ferhat ile Şirin'in çekimleri İstanbul'da başlayacak. Başrollerinde Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar'ın paylaşacağı dizinin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada oturacak.

PROJEDEN İLK KARELER

Dizide Ferhat, Şirin ve Banu'nun hikayesi anlatılacak. Projeden ilk kareler ise tüm oyuncuların olduğu okuma provalarından geldi.