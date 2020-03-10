Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı
Adıyaman'da, yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı ileri sürülen kadın tutuklandı.
10.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:13
Adıyaman 'da, yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı ileri sürülen kadın tutuklandı.
Bahçecik Mahallesi'nde yaşayan F.U, yaklaşık üç hafta önce Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Taburcu edilen kadın bebeğini kontrollere getirmeyince hastane yetkilileri kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Sonuç alamayan yetkililer polisi aradı.
Kadının evine giden polis, bebeği bulamadı, ifadesine başvurmak üzere F.U'yu emniyete götürdü.
Yeni doğan bebeğini, iddiasına göre yastıkla boğarak öldürdüğünü ve daha sonra çöp konteynerine attığını söyleyen kadın hakkında gözaltı işlemi yapılarak adliyeye sevk edildi.
Şüpheli kadın çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan eşi cezaevinde olan 5 çocuklu kadının bebeğin cesedini attığını ileri sürdüğü bölgede yapılan aramada herhangi bir ize rastlanmadı.
Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.
Bahçecik Mahallesi'nde yaşayan F.U, yaklaşık üç hafta önce Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Taburcu edilen kadın bebeğini kontrollere getirmeyince hastane yetkilileri kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Sonuç alamayan yetkililer polisi aradı.
Kadının evine giden polis, bebeği bulamadı, ifadesine başvurmak üzere F.U'yu emniyete götürdü.
Yeni doğan bebeğini, iddiasına göre yastıkla boğarak öldürdüğünü ve daha sonra çöp konteynerine attığını söyleyen kadın hakkında gözaltı işlemi yapılarak adliyeye sevk edildi.
Şüpheli kadın çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan eşi cezaevinde olan 5 çocuklu kadının bebeğin cesedini attığını ileri sürdüğü bölgede yapılan aramada herhangi bir ize rastlanmadı.
Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı
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