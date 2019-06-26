26.06.2019 11:02
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Ormandaki çöp poşetinden yeni doğmuş bebek çıktı

Ormandaki çöp poşetinden yeni doğmuş bebek çıktı

ABD'nin Georgia eyaletinde yeni doğmuş bir bebek poşetle ormanlık alana bırakıldı.

ABD'nin Georgia eyaletinde yeni doğmuş bir bebek poşetle ormanlık alana bırakıldı. Poşet içerisinde çıplak halde ormana bırakılan bebek polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

ABD'nin Georgia eyaletinde yeni doğmuş bir bebek çöp poşetiyle ağzı bağlı olarak ormanlık alanda bulundu. Çıplak halde ormanlık alanda ölüme terk edilen bebek boğulmaktan kurtarıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaysa polis merkezine gelen ihbarlar sonucu ortaya çıktı. Ormanlık alanda ağlayan bebek sesi duyduklarını belirten bölge sakinleri hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, daha göbek bağı bile kesilmemiş olan bebeği poşetin içerisinden çıkardı. Çıplak halde ölüme terk edilen kız bebeği polis ekipleri kurtardı. Polis kıyafetleriyle sarılan bebek hemen hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan polis, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. - GEORGIA

Kaynak: İHA
Polis , Amerika Birleşik Devletleri , 3. Sayfa

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