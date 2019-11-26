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Yeni doğan buzağılar için devlet desteği

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 2018 yılı doğumlu 13 bin 500 buzağı için 4 milyon 750 bin TL destekleme ödemesi yapıldığı bildirildi.

26.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:07Yeni doğan buzağılar için devlet desteği
'nın ilçesinde, 2018 yılı doğumlu 13 bin 500 buzağı için 4 milyon 750 bin TL destekleme ödemesi yapıldığı bildirildi.

Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, 2019 yılında doğan buzağılar için devlet desteği başvurularının başladığını ifade etti. Tokdemir, "Buzağı desteklemesini alabilmek için, buzağıların 2019 yılı içinde doğmuş olması, aşılarının düzenli yapılmış olması, doğduğu işletmede en az 4 ay kulak küpeli olarak yaşamış olması gerekir. Üreticilerimizin 21 Kasım ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılabilecek başvurular sonrasında, buzağılar için 350 TL ile 800 TL arasında destekleme alabileceklerdir. Herhangi bir üretici birliğine üye olmayan çiftçilerimiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şahsen başvuruda bulunabilirler" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, Ekonomi

Kaynak: İHA

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