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Yeni doğan kuzular Patnoslu besicilerin sevinç kaynağı oldu

Patnos ilçesinde küçükbaş hayvan üreticileri bu günlerde yeni doğan kuzuların sevincini yaşıyor.

14.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:19Yeni doğan kuzular Patnoslu besicilerin sevinç kaynağı oldu
ilçesinde küçükbaş hayvan üreticileri bu günlerde yeni doğan kuzuların sevincini yaşıyor.
Besicilerden Baran Hallaç, yeni doğan kuzularla büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.
Geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu ifade eden Hallaç, şöyle konuştu:
"Bütün kuzularımız bahar ayına sağlıklı bir şekilde çıkmıyor ve telef olan çok fazla oluyor. Tabi elimizden geldiği kadar güzel bir ortamda beslemeye çalışıyoruz. Bunlar benim bu yıl ilk kuzularım. Allah'a şükür hepsi sağlıklı. Kışın kapalı alanda, yazın ise yaylalarda beslenip büyüyecekler. Büyüdüklerinde bu kuzularımı satıp verdiğim emeğin karşılığını alacağım."

Patnos, Güncel

Kaynak: AA

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