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Yeni doğan kuzunun çıkardığı ses, şaşırttı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde yeni doğan kuzunun, 'anne' sözüne yakın bir ses çıkarması, şaşırttı.

18.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:02Yeni doğan kuzunun çıkardığı ses, şaşırttı
KAHRAMANMARAŞ'ın ilçesinde yeni doğan kuzunun, 'anne' sözüne yakın bir ses çıkarması, şaşırttı.

Andırın ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde çiftçilik yapan Baran, yeni doğan kuzusuna, ' ' diye seslendi. Kuzu da 'Anne' sözüne yakın bir ses çıkardı. Bunun üzerine cep telefonunun kamerasını açan Selçuk Baran, o anları kayda aldı. Selçuk Baran her 'anne' diye seslendiğinde kuzu de bu sese yakın bir ses çıkardı. Yaklaşık 2 saat sonra, annesinin emzirdiği kuzu, diğer kuzular gibi melemeye başladı.


- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş, Andırın, Selçuk, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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