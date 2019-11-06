Yeni doğan oğlağı elleriyle besliyorlar

AĞRI'nın merkeze bağlı Yukarı Ağadeve köyünde hayvancılıkla uğraşan Aslankılıç ailesi, annesi doğum sırasında ölen oğlağı biberonla besliyor. Aile, plastik sepet içine koyup, üşümemesi için üzerine battaniye örttükleri oğlağa gözü gibi bakıyor.

Ağadeve köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Aslankılıç ailesinin keçilerinden biri, doğum sırasında öldü. Zeynep Aslankılıç (74), yeni doğan oğlağı evlerine alıp, biberonla beslemeye başladı. Aile, oğlağı hayatta tutabilmek için düzenli olarak beslenmesini sağlıyor. Annesinin ölümünün ardından oğlağın beslenme sıkıntısı yaşadığını belirten Zeynep Aslankılıç, "Oğlak dünyaya geldikten sonra annesi öldü. O yüzden oğlağımızı biberonla beslemeye karar verdik. Ona inek sütü vermeye başladık. Oğlağın herhangi bir sağlık sorununun olmaması bizi sevindirdi. Çünkü anne sütüyle beslenmeyen yavrular daha çabuk hastalanıyor. Ama çok şükür bir sıkıntısı yok. Oğlağı sepetin içine koyup eve getirdik. Isınması için de üzerine battaniye serdik. Şimdilik bu şekilde besliyoruz. Bünyesi biraz zayıf düştüğü için çok hareket edemiyor. Ama ilerleyen zamanlarda kendini toparlayacak. O güne kadar bu şekilde evde besleyeceğiz" diye konuştu.

Evlerinin bir üyesi olan oğlağı, torunlarının da çok sevdiğini belirten Zeynep Aslankılıç, "Oğlağı eve getirdiğimizden beri çocuklar çok mutlu. Onunla oyun oynamak istiyorlar. Ama hasta yeni doğduğu için şimdi sadece okşayabiliyorlar. Eskiden çocuklar okuldan sonra eve gelmezlerdi. Ama şimdi hemen eve gelip, oğlakla oynamak, ona sarılmak istiyorlar. Biz de çok seviyoruz. Bir bebek gibi bakımını yapıyoruz" dedi.