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Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı (2)

TUTUKLANDIGaziantep'te, yeni doğum yapan 3 çocuk annesi eşi Güldane Yırtıcı'yı, hastanede yatarken, darbedip, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklayan Ahmet Yırtıcı, emniyetteki işlemlerini ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağılık kontrolünden geçirildi.

24.08.2019 16:11 Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı (2)


TUTUKLANDI

Gaziantep'te, yeni doğum yapan 3 çocuk annesi eşi Güldane Yırtıcı'yı, hastanede yatarken, darbedip, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklayan Ahmet Yırtıcı, emniyetteki işlemlerini ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağılık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ahmet Yırtıcı, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ahmet Yırtıcı'nın adliyeden çıkarılışı
Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80,2  MB

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Devlet Hastanesi, Şehitkamil, Güncel

Kaynak: DHA

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