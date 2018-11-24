Yeni Dönem

CELAL UMUT EREN

NBA'in ünlü kulüplerinden Los Angeles Clippers , yayıncılık hayatında yeni bir dönemin adeta öncüsü oldu. Clippers 'CourtVision' kanalını açarak, yeni bir uygulamayı başlattı.

FOX Sports ile yapılan ortaklık sayesinde hazırlanan uygulama, birbirinden özel ve farklı içerikler barındırıyor. Taraftarlar maçları seyrederken birçok özellik devreye giriyor. Bu uygulama sadece LA Clippers maçlarını kapsıyor.

İşte Los Angeles Clippers ile FOX Spots'un hazırladığı yeni uygulama ve'CourtVision' kanalının özellikleri:

-Taraftarlar akıllı telefonları ve bilgisayarları sayesinde bu uygulamayı yükleyebiliyor.

-LA Clippers maçları sırasında sanki saha içindeymiş gibi kamera yayınları bulunuyor. Taraftarlar istedikleri kamera açısından maçı izleyebiliyor. Sahanın her yerinden, bench kısmından, hakemlerin bulunduğu yerlerden ve tribünlerden kamera açıları mevcut.

- Maç öncesi, devre arası ve maç sonrası özel içerikler üretiliyor.

- Maç esnasında top hangi oyuncuduysa ismi yanıyor, bilgileri paylaşılıyor, istatistikleri yayınlanıyor.

- Oyuncuların şut şansı, pas şansı ve dripling özellikleri anlık veriliyor.

-Canlı yayın esnasında tıpkı bir bilgisayar oyunu gibi bir özellikle oluşuyor ve buna göre bir ekran geliyor.

-Maç içi teknik ve taktik bilgiler anında ekrana yansıtılıyor. Saha içerisinde uygulamalı anlatımlar oluyor.

-Maç içerisinde anlık ekran görüntüleri sosyal medya ağlarında paylaşılabiliyor. İzleyicilerin arasında konuştuğu yorum bölümü bulunuyor.



-Yayın esnasında özel bir ekran beliriyor. Hem skor yansıtılıyor hem de alttan özel bilgiler geçiriliyor.

Ses özelliği



'CourtVision' uygulamasında ses özelliği de dikkat çekiyor. Buna göre, izleyiciler maçı takip ederken parkedeki ayak seslerini ister duyuyor, isterlerse duymuyor. Taraftar ve anlatanların sesleri kapatılabiliyor. Ekran başındakiler sanki tribündeymiş gibi sahadaki ve salondaki tüm sesleri duyabiliyor. Salondaki her ses anında izleyicilere ulaşabiliyor.