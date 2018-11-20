Yeni Dönem Yeni Sayfa

CELAL UMUT EREN
Sarı-lacivertli takımda hem Başkan Ali Koç
'un ilk sezonu hem de Damien Comolli ile kurulan yeni yapı çalkantılarla başladı. Tarihin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan Fenerbahçe
'de, ilk fire 3 yıllık anlaşma yapılan teknik direktör Phillip Cocu
ile oldu, 10 haftada vedalaşıldı. Sarı-lacivertli takım, bu sezonu Erwin Koeman ile tamamlayıp, yeni sezona daha hazırlıklı ve güçlü girmek istiyor.
Başkan Koç ve Sportif Direktör Comolli için geçiş sezonu olarak görülen bu ilk yıl sonrası, gelecek sezonda mutlaka şampiyonluk hedefleniyor.
Bunun için de şimdiden scouting ve transfer sistemi çalışmasını yapıyor. Hem transferleri erkenden bitirmek hem de yeni gelecek teknik direktör ile bu sezonki hatalar düzeltilecek.
Sözleşmesi bitecek ve kira dönemi sonra erecek bazı oyuncuların ardından kadroda da önemli bir yapılanma meydana gelecek. Burada şu anda bazı genç oyuncuları ile özel isimler öne çıkıyor.
Yeni sezonda kadroda Eljif Elmas
, Barış Alıcı, Berke Özer
, Oğuz Kağan Güçtekin
ve Yiğithan Güveli hazır tutulup, daha güçlü şanslar bulacak.
Ayrıca kira dönemi sonunda Yassine Benzia
'nın performans durumuna göre bonservis satın alma gündeme gelecek. Ayew ve Slimani'den de en az bir tanesi performansa göre kalacak. Skrtel, Neustadter, Kameni, Soldado gibi 30 yaş üstü oyuncular da kulüp menfaatlerine göre netlik kazanacak.
Kaptanlar Hasan Ali ile Mehmet Topal
'ın ise tutulması hedeflenecek.
Ali Koç ile Sportif Direktör Damien Comolli, 3 yıllık bir planla göreve çıktı, yeni sezon için çalışmalar başladı.
Phillip Cocu,Ali Koç