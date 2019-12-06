Yeni dövme modası Hint kınası modelleri! En güzel Hint kınası modelleri

Şimdiye kadar gördüğünüz Hint kınalarını unutun. Yeni Hint kınası modelleri ve trend beyaz Hint kınasına bayılacaksınız. Her gün kendini yenileyen popüler trendlere bir yenisi daha eklendi. Son trend beyaz Hint kınası… Beyaz kına hareketli, minimalist, modern ya da geleneksel motiflerle gelinlerin yeni gözdesi olmaya aday. Bu kınaların kalıcılığı 2 ile 4 gün arasında. İşte en güzel Hint Kınası modelleri…

HİNT KINASI MODELLERİ TRENDİ HIZLA YAYILIYOR

Farklı ebat ve şekillerdeki ince çizgili desenler uygulandığında ellerde ve bileklerde oldukça şık görünüyor. Beyaz kına özellikle bronz tende dikkatleri daha çok üzerine topluyor. İşte birbirinden zarif desenlerle beyaz hint kınası örnekleri…

Kara kalemle portre çizimi ve hediyelik ürünler üzerine açtığı iş yerinde Hint kınasına ağırlık vermeye başlayan Sadettin Kaya, vatandaşların talebi üzerine Hint kınası yapmaya başladığını söyledi. Çok fazla talep olmasa da ilgiden memnun olduğunu ifade eden Kaya, 1 liradan 100 liraya kadar desenine göre Hint kınası yaptırmanın mümkün olduğunu belirterek, " Dövme soranda oluyor ama ben dövme yapmıyorum. Dövme kalıcı olduğu için dini yönden aileler pek sıcak bakmıyor. Ama çocuklar, gençler Hint kınası ile bu özlemini giderebiliyor. Mesela tatile gidenler veya havuza gidenler Hint kınası yaptırıyor, bu da yaklaşık 5 gün sonra kendiliğinden çıkıyor. Ayrıca dövme daha pahalıya yapılıyor Hint kınası ise daha hesaplı. 5 dakika ile 2 saat arasında motifine göre Hint kınası yapılabiliyor" dedi.

Yaklaşık 3 yıllık süre zarfında yaklaşık 7 bin kişiye Hint kınası yaptığını ifade eden Kaya, desen seçimini müşterilerinin İnternet veya iş yerindeki desenlerden tercih edebildiğini kaydetti. Ayrıca tarihi mekanları kilden objeler halinde yaparak satışa sunduğunu ifade eden Kaya, yaz aylarında iş yoğunluğundan memnun olduklarını sözlerine ekledi.

EN GÜZEL HİNT KINASI MODELLERİ

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri

Hint kınası modelleri