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Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Göksu'dan Rektör Taş'a ziyaret

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

01.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:08Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Göksu'dan Rektör Taş'a ziyaret
Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarete Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Koordinatör Yardımcısı Serhat Yılmaz, Yeni Dünya Vakfı Komisyon Başkanı Uğur Mutlu ve Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Denetim Kurulu Onursal Başkanı Muhammet Sadi Öksüz de katıldı. Ziyaretin sonunda Rektör Taş, tarafından Mahmut Göksu'ya üniversite anı tabağı hediye edildi. - BİLECİK

Mahmut Göksu, İbrahim Taş, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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