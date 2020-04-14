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Yeni dünyada teknoloji kaçınılmaz - DÜNYA Talks

Dünya Talks'ta konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, "Türkiye genel anlamda yapılan kampanyalar ve desteklerle tam anlamıyla yardımlaşma örneği sergiliyor.

14.04.2020 02:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 02:43
Yeni dünyada teknoloji kaçınılmaz - DÜNYA Talks

Dünya Talks'ta konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, "Türkiye genel anlamda yapılan kampanyalar ve desteklerle tam anlamıyla yardımlaşma örneği sergiliyor. Çocuklarımız uzaktan eğitime çok çabuk adapte oldu. Bu süreci hızlandıracağımızdan şüphem yok. Yeni dünyada teknoloji kaçınılmaz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Darüşşafaka, Türkiye, Ekonomi
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