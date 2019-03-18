Kaynak: AA

Türk Eczacıları Birliğinden (TEB), yeni eczacılık fakülteleri açılmaması ve bu fakültelere girişlerde taban puanı sıralaması getirilmesi gerektiği belirtildi.TEB'den yapılan yazılı açıklamada, plansız ve kontrolsüz şekilde açılan eczacılık fakülteleri yüzünden eczacılık mesleğinin ve eczacıların zarar göreceği, istihdam sorunu yaşanan meslekler listesine eczacılığın da hızlı giriş yapacağı savunuldu.Hukuk, mühendislik, mimarlık ve tıp alanlarında olduğu gibi eczacılık alanında da başarı sırası şartı getirilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, "İlk 60 bine giren öğrenciler eczacılık fakültelerine yerleştirilmelidir. Yeni eczacılık fakülteleri açılmamalı, eczacılık fakültelerine girişlerde taban puanı sıralaması getirilmelidir." ifadelerine yer verildi.