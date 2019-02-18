'Yeni Edremit Fuarı'nı 34 bin kişi ziyaret etti

Kaynak: İHA

'Yeni Edremit Fuarı'nı 34 bin kişi ziyaret ettiEdremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli: "Yaptığımız bütün işleri, Edremit ve Vanlıların vicdanına havale ediyorum"VAN - Van'ın Edremit Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Yeni Edremit Fuarı'nı 3 günde 34 bin kişi ziyaret etti. Edremit Belediyesi tarafından Nur Tatar Spor Salonunda düzenlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açılışı yapılan 'Yeni Edremit Fuarı'nı 3 günde yaklaşık 34 bin kişi ziyaret etti. Aile destek merkezi ve halk eğitim merkezi bünyesindeki kurslara ait ürünlerin yer aldığı fuarda; dikiş nakış, el sanatları, giyim, ahşap atölyesi, çocuk oyuncakları gibi birçok alanda stantlar yer aldı. Fuar sonunda bir değerlendirmede bulunan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ilk değerlendirmelerinde küçük bir sergi yapmayı düşündüklerini; ancak sergide yer alacak olan gerek aile destek merkezi bünyesindeki kurslar, gerek halk eğitim merkezi bünyesindeki kurslar ve gerekse yapılan diğer hizmetleri de düşündüklerinde sergi yerine fuar olmasına karar verdiklerini belirterek, "Belediyemizin hizmetlerini, vakfımızın hizmetlerini, emniyetimizi, jandarmamızı ve diğer derneklerimizi de katalım dedik. Bunun adı ne olsun düşündüğümüzde de, 2,5 yıl önceyle 2,5 yıl sonrasını kıyasladığımızda yeni bir Edremit ortaya çıktı ve fuarın adını 'Yeni Edremit Fuarı' olarak bıraktık. Yeni Edremit'in yeni olması noktasında çok kişinin emeği var. Biz çok büyük bir aileyiz. Ben bu ailenin bütün fertlerine teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki Yeni Edremit Fuarı, bu 3 günlük çalışmamız, insanlarımızın gözünde ve gönlünde yapmaya çalıştığımız şeyleri bir kez daha hatırlatmıştır. Hizmet ve gönül belediyeciliğinin yapılmak istenildiğinde ne gibi sonuçlar doğurduğunu, gönülden çalışıldığında, gayret edildiğinde Allah'ın nasıl yardım etiğini, küçük bütçelerle başlanan işlerden ne kadar güzel, ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini göstermeye gayret edindik. Bu noktada yaptığımız bütün işleri sizlerin, tüm Edremitlilerin ve tüm Vanlıların vicdanına havale ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu gönül ve hizmet belediyeciliği devam edecektir" diye konuştu.Fuar kapsamında daha önce düzenlenen yemek ve spor müsabakalarında dereceye girenlere de ödülleri verildi.Fuarda kursiyerlerin el emeklerini halkın beğenisine sunduklarını ifade eden usta öğreticiler ise, gösterilen ilginin mutluluk verici olduğunu dile getirerek, fuarın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiler.