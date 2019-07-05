Yeni eğitim dönemine ait 300'ü aşkın yayın tanıtıldı

Bilfen Yayın Grubu, 2019 – 2020 eğitim - öğretim dönemine ait, yeni müfredata uygun olarak hazırlanmış, 300'ü aşkın yeni yayınını 9'uncu bayi toplantısında tanıttı.

Bilfen Yayın Grubunun 9'uncu Bayi Toplantısı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 400'e yakın bayinin katılımı ile Yunan Adalarına düzenlenen bir gemi turuyla gerçekleşti.

2019 – 2020 eğitim - öğretim dönemine ait, yeni müfredata uygun olarak hazırlanmış, 300'ü aşkın yeni yayının tanıtıldığı toplantıda bayiler, yeni hazırlanan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise yayınları hakkında detaylı bilgiler aldılar.

Bilfen Yayın Grubu tarafından 9'uncusu düzenlenen bayi toplantısı geçtiğimiz günlerde Yunan Adalarına düzenlenen bir gemi turuyla gerçekleşti. Yayın yönetmenleri tarafından müfredata uygun, devletin belirlediği tüm değerlerin her yayınının içine entegre edildiği yeni yayınların tanıtımının yapıldığı toplantıda bayiler, okullar açılmadan önce son hazırlıklarını tamamlama fırsatı buldu.

LGS 2019'DA İSABETLİ ÖRNEK SORULAR GELDİ

Bilfen Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk ile Bilfen Yayın Grubu Genel Müdürü Burcu Yağcı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona çok sayıda bayi katıldı.

Organizasyonun açılışında konuşan Öztürk, LGS'de bu yıl da geleneğin bozulmadığını dile getirerek, "En çok isabetli soru Bilfen Yayın Grubu tarafından hazırlanan sorulardan çıktı. Sektör olarak güzel bir yıl geçirdik. Bu yıl içinde gruba ait yayınevleriyle yine gruba ait matbaamız birleşti. Bilfen Yayın Grubu ile Bilnet Matbaacılık'ın birleşme kararı önemli bir karar. Bu birleşmenin sonucunda daha güzel ve başarılı işlere imza atacağız" dedi.

Bilfen Yayın Grubu Genel Müdürü Burcu Yağcı ise, bayilerinin yoğun katılım göstermelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yağcı, "Türkiye'de görünen o ki ölçme ve yerleştirme sınavlarında en çok tercih edilen yayın grubu olmanın onurunu yaşıyoruz. Ayrıca 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı adına 4+4+4 sisteminin her kademesine 100'e yakın yeni yayınla hazırız" ifadelerini kullandı.

ÇOKİ YAYINLARI TANITILDI

ÇOKİ Yayınlarının ilk lansmanı da Bilfen Yayın Grubunun 9'uncu Bayi Toplantısı'nda yapıldı.

Türkiye'nin eğitim, kültür ve edebiyat yaşamına sofrologların çalışmaları ve yapıtlarıyla yeni bir soluk getirmek, nitelikli, çağdaş, ayrımlı, meraklı, okumaya tutkulu; algısı, algı eşiği, görsel okuma yetisi yüksek çocuklar ve genç okurlar yetiştirmek amacıyla kurulduğu belirtilen ÇOKİ Yayınları, ismini 'çocuk' ve 'kitap' sözcüklerinin ilk hecelerinden alıyor.

Yeni yapılanma ve yayın programı çerçevesinde bayilerini bilgilendiren ÇOKİ Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Yalvaç Ural, "Her yeni yayınevi gibi bizim de ulaşmayı hedeflediğimiz bir okur kitlemiz ve yaş grubumuz var" dedi ve bunlara paralel olarak geliştirdikleri, ayrımlı bir yayıncılık anlayışını sürdüreceklerini ekledi.

EĞİTİM, KÜLTÜR VE EDEBİYAT AĞIRLIKLI YOL İZLENECEK

Genel bir çerçevede öncelikle eğitim, kültür ve edebiyat ağırlıklı bir yol izleyeceklerini söyleyen Ural, yaş gruplarını da şöyle belirledi:

"Okul öncesi, ilköğretimin ilk ve orta bölümleri, ilk gençlik, lise öğrencileri ve tüm kitapseverler. Bir de başvuru kitaplığı gibi alt başlıklarda toplayacakları, yazınımızın usta kalemlerinin eserlerinin yer alacağı bir dizileri olacak. Bu dizinin içeriğinde edebiyatın yazınsal alanları sofroloji, bilim, çevre, ekoloji, doğa, mitoloji, tarih, felsefe ve psikoloji gibi ağırlıklı bilimsel alanlarla sentezlenerek okurlara sunulacak. Böylece yaşamın her alanına dokunan, benzerleri bugün yazınımızda görülmeyen anlayışta ürün ve çalışmalar 2019'da çocuk, genç, yetişkin ve eğitimcilerle buluşacak."

- İstanbul