Yeni Eğitim Kurumlarında Altyapı Bağlantısı Sürüyor

Eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını ivedi bir şekilde çözüme kavuşturmayı amaçlayan Genel Müdürlük, yeni inşa edilen okulları altyapıya kavuşturarak öğrencilere daha sağlıklı ve elverişli bir ortam hazırlıyor.

Kırıkhan ilçesine bağlı 408 Evler Mahallesi'nde yapılan 408 Evler İlköğretim Okulu'nda çalışma yapan HATSU, 150'lik borular ile 6 metre hat döşenerek parsel bacalar ile ana hatta bağlantılarının yapıldığını açıkladı.

Eğitim öğretim kurumları, ibadethaneler, dernek ve kuruluşların yanı sıra vatandaşlardan gelen taleplerin özenle karşılık verilerek içme suyu ve kanalizasyon bağlantılarının yapıldığını bildiren İdare, 1 kepçe ve 2 personelin yaptığı çalışma ile bir eğitim kurumunun daha altyapı ihtiyacının giderildiğini belirtti.

Kaynak: Bültenler