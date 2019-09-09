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Yeni eğitim öğretim yılı

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yeni hizmete açılan Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti.

09.09.2019 15:33 Yeni eğitim öğretim yılı
Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yeni hizmete açılan Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ile 32 derslikli okulu gezen Ayca, okul idarecileri ve öğretmenlerle görüştü.
Sınıfları gezen Ayca ve beraberindekiler, okula yeni başlayan öğrencilerle yakından ilgilendi.
Ayca, burada yaptığı açıklamada, 32 derslikli yeni okul binasının ilçeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, yıl içinde okul ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

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