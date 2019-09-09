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Yeni eğitim öğretim yılı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

09.09.2019 16:00 Yeni eğitim öğretim yılı
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.
Demirbaş, mesajında 2019-2020 eğitim öğretim yılının, ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Çubuk'ta da büyük bir sevinç ve mutluluk içinde başladığını belirtti.
Eğitimin, hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu aktaran Demirbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İlk ders zilinin çalması ile başlayan yeni eğitim ve öğretim yılında başta geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onları en iyi şekilde okutmak için çaba gösteren anne ve babalarımızın, vatanın her karış toprağında çalışmayı kendine vazife bilerek fedakarca çalışan öğretmenlerimizin yeni eğitim ve öğretim yılını kutluyorum."

Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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