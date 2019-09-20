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Yeni eğitim öğretim yılı

Bingöl'de 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

20.09.2019 15:43
Bingöl'de 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören yapıldı.
Bingöl'de Turgut Özal Ortaokulunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim yılının tüm çocuklara, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu.
Geleceğin teminatı olan çocukların eğitimi için tüm hazırlıkların tamamlandığına işaret eden Güney, şöyle konuştu:
"Tüm okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerimiz sorunsuz bir şekilde başladı. Bakım, onarım, tadilat, taşıma ve yemek ihaleleri ile kitap dağıtımı tamamlandı. Eğitim, öğretim süreçlerinde önceliğimiz öğrenci, öğretmen, veli ve okul yönetimidir. Öğretmenlerimize, geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı emanet ettik. Sevgili yavrularımıza hayallerini kurduğu bir süreç diliyorum."
Tören, okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verilmesi, halk oyunları gösterisi ile devam etti.
Törene katılan Vali Kadir Ekinci, velilerle sohbet etti, öğrencilerle yakından ilgilendi.
Yeni eğitim öğretim yılı

Bingöl, Güncel

Kaynak: AA

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