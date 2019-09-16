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Yeni eğitim öğretim yılı için tören düzenlendi

Antalya'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

16.09.2019 14:49Yeni eğitim öğretim yılı için tören düzenlendi
Antalya'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Törende konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'da bu yıl 466 bin 500 öğrenci ve 33 bin 250 öğretmenin ders başı yaptığını söyledi.

Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından bu yıl yapımı tamamlanan Kepez Ernur-Faik Koparan Ortaokulunda 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılış töreni gerçekleştirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve protokol üyelerinin katıldığı törende, öğrenciler tarafından şiirler okudu, halk gösterileri sahnelendi. Törende ayrıca, 4. sınıf öğrencileri okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verdi.

Burada konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın, bin 706 okulda, 33 bin 250 öğretmen ve 466 bin 500 öğrenci ile çok büyük bir eğitim ordusuna sahip olduğunu vurguladı. Karaloğlu, "İlk emri oku olan yüce bir kitaba sahibiz, 'Beşikten mezara kadar ilim tahsil edin' diyen bir peygamberin ümmetiyiz, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' diyen bir kurucu öndere sahibiz" diyerek de okumanın önemine işaret etti.

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarı dileyen Vali Karaloğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. - ANTALYA

Münir Karaloğlu, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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