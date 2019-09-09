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Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla servisler trafikte yerini aldı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla servisler trafikte yerini aldıİSTANBUL - Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte sabahın erken saatlerinde evinden çıkıp okula gitmek isteyen öğrencilerin servisleri trafiğe çıkmaya başladı.

09.09.2019 09:04
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla servisler trafikte yerini aldı
İSTANBUL - Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte sabahın erken saatlerinde evinden çıkıp okula gitmek isteyen öğrencilerin servisleri trafiğe çıkmaya başladı. İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı.
3 aylık tatil döneminin ardından 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı başladı. ilk derslerine yetişmek için evlerinden çıkan öğrenciler ailelerinin denetiminde okul servislerine binmeye başladı. Bazı velilerde çocuklarını yalnız bırakmayarak onlarla birlikte okulun yolunu tuttu. Okulun ilk günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bir çok noktasında trafik yoğunluğu yaşandı.
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla servisler trafikte yerini aldı

İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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