Yeni Eğitim Yılı Öncesinde Şişli Belediyesi eğitimcilerle bir araya geldi

Şişli Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Şişli'de görev yapan tüm eğitmenlere yönelik moral yemeği düzenledi.

Şişli Belediyesi'nin her yıl okullar açılmadan önce Şişli'de görev yapan eğitimcilere yönelik düzenlediği moral yemeği 4 Eylül Çarşamba günü Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de gerçekleşti. Bu sene düzenlenen yemeğe Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ev sahipliği yaptı. Eğitmenlerin çağdaş bir toplum yaratmadaki önemine değinen birer konuşma gerçekleştirdiler.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Biz çağdaş yönetim anlayışına inanmış ve topluma karşı kendini sorumlu hisseden bir belediye olarak, çocukların sağlıklı koşullarda, güven içinde eğitim almasının en önemli insan haklarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle ilçemizdeki okullarımızın her zaman yanındayız" dedi.