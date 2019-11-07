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Yeni ekipmanlar Salihli çiftçisinin hizmetine sunuldu

Salihli Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yeni alınan çubuk kırma, gübre dağıtma ve gübre gömme makineleri çiftçilerin kullanımına sunuldu.

07.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:20 Yeni ekipmanlar Salihli çiftçisinin hizmetine sunuldu
Salihli Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yeni alınan çubuk kırma, gübre dağıtma ve gübre gömme makineleri çiftçilerin kullanımına sunuldu. Yeni alınan alet ve ekipmanlar Ziraat Odası önünde sergilendi.

Çiftçilerin en önemli giderlerinin başında tarım alet ve ekipmanları geldiğini belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, bölge çiftçisinin yükünün azaltılması için oda olarak üreticilere kiralanan tarım alet ve ekipmanlarını yenilediklerini söyledi.

Tarım alet ve ekipmanları çiftçilerin talepleri doğrultusunda yenilediklerini belirten Yalvaç, oda yönetim ve meclis üyelerinin kararı ile 4 adet çubuk kırma, 2 adet gübre dağıtma ve 1 adet gübre gömme makinasının (ters dağıtma) alımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Salihli Ziraat Odası olarak her ürünün hasadında üreticinin yanında olduklarını belirten Yalvaç, "Söz verdiğimiz gibi her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. - MANİSA

Salihli, Yalvaç, Güncel

Kaynak: İHA

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