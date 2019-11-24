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Yeni Emek Güzelleşiyor

Kepez Belediyesi, kentsel yenileme projesiyle modern konutlara kavuşturduğu Yeni Emek Mahallesi'ni 8 bin metrekarelik yeşil alan çalışmasıyla güzelleştiriyor.

24.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:37Yeni Emek Güzelleşiyor
Belediyesi, kentsel yenileme projesiyle modern konutlara kavuşturduğu Yeni Emek Mahallesi'ni 8 bin metrekarelik yeşil alan çalışmasıyla güzelleştiriyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü dönemiyle birlikte gecekondudan modern bir şehre dönüşen Yeni Emek Mahallesi'nde değişim yeni hizmetlerle devam ediyor. Kepez Belediyesinin, kentsel yenileme projesi sonrası nitelikli konutların inşa edildiği mahallenin imajı da yenileniyor. Bölgenin modern şehir imajını bozan görsel kirlilikler, yeşil alan düzenlemesiyle ortadan kaldırılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mahallede imar planında yeşil alan olan 4 bin metrekarelik alanda ve uzun vadede yatırımın yapılamayacağı 4 bin metrekarelik kamu tesisi arazisinde yeşil alan çalışması başlattı. Etrafı bordür taşlarıyla çevrilen, toprak tesviyesi yapılan park arazisinin aydınlatma ve sulama alt yapı çalışmaları tamamlandı. Çeşitli türde bitki ve ağaçların dikileceği parka, ahşap oturma yerleri, açık hava aletleri, çocuk oyun mobilyaları da önümüzdeki günlerde yerleştirilecek. Mahallenin yaşam kalitesini artıracak olan parkta, basketbol ve futbol oynamaya uygun spor sahası olacak.

Görsel kirliliğe yeşil çözüm

Park çalışmasının yapıldığı alanın yanındaki mülkiyet sorunlarından dolayı atıl halde kalan 4 bin m2'lik kamu tesisi arazisindeki görsel kirlilik de yeşil alan düzenlemesiyle ortadan kaldırıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, uzun vadede kamu binası yatırımın yapılamayacağı araziye çim ekti ve 30 yakın ardız fidanı dikti. İki alanlarla birlikte Yeni Emek Mahallesi yaşayanlarına nefes alabilecekleri, sosyal aktivitelerini yapabileceklerini 8 bin metrekarelik yeşil alan kazandırılmış oldu. Başkan Hakan Tütüncü dönemlerinde Yeni Emek Mahallesi'ne daha önce de 3'ü yeni park, 1 tanesi tadilat olmak üzere 14 bin 500 metrekare yeşil alan çalışması gerçekleştirildi. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Emek Mahallesi, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

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