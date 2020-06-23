Yeni Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'tan terörle mücadele vurgusu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Zafer Aktaş, görevi Mustafa Çalışkan'dan devraldı.

23.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:06
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Zafer Aktaş, görevi Mustafa Çalışkan'dan devraldı. Gazetecilere yaptığı açıklamada terörle mücadele vurgusunda bulunan Aktaş, "Başta terör örgütleri olmak üzere her türü suç odaklarına yönelik mücadelemiz devam edecektir" dedi.
Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Doç. Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini Adana eski Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a devretti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gerçekleştirilen devir teslim töreninde, Çalışkan, Aktaş'ı emniyetin avlusunda karşıladı. Makama çıkan Aktaş ve Çalışkan birbirlerine çiçek vererek yeni görevlerinde başarılar diledi. Mustafa Çalışkan töreni ardında gazetecilerle vedalaşarak helallik istedi. Çalışkan ardından İstanbul Emniyeti'nden ayrıldı.
İstanbul Zafer Aktaş gazetecilere yaptığı kısa açıklamada "Türkiye'nin göz bebeği olan böyle bir şehirde görev almaktan onur duyuyorum. İnşallah bundan sonra da layıkıyla göre yapmak için sonuna kadar mücadele deceğiz. Başta terör örgütleri olmak üzere her türü suç odaklarına yönelik mücadelemiz devam edecektir. Sonuna kadar halkımızın huzur ve güvenliği için mücadelemiz devam edecek. Hedefimiz çalışmak" ifadelerini kullandı.
(İHA) Yeni Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’tan terörle mücadele vurgusu

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Çalışkan, Zafer Aktaş, İstanbul, Güncel, Haber

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