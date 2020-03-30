Yeni emtia: Koruyucu maske
Koronavirüs (Covid-19) küresel ekonomiye 'talep şoku' yaratsa da, maskeye olan talebi uçurdu.
30.03.2020 05:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 05:06
Koronavirüs (Covid-19) küresel ekonomiye 'talep şoku' yaratsa da, maskeye olan talebi uçurdu. Salgın öncesinde aklımıza gelmeyen koruyucu maskelerin en büyük üreticisi Çin. Küresel maske üretiminin yarısı Çin'de gerçekleşiyor. Otomotivden moda devlerine üretim hatları maske için değişiyor.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ekonomi