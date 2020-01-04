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Yeni evde sakarlık

"Azeri Günel" lakaplı güzel şarkıcı Günel Zeynalova geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı

04.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:41 Yeni evde sakarlık

Hızlı adımlarla alışveriş merkezinde turladığı sırada muhabirler tarafından görüntülenen Günel, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmadı. Ayaküstü soruları da yanıtlayan güzel şarkıcı, "Yeni eve taşındık ama taşınma telaşında benim sakarlığım tuttu. Bir kaç parça eşya kırdım, onları almaya geldim." dedi.

Şu sıralar taşınma işleri ile uğraştığı için çok yorgun olduğunu birde bu kırdıkları yüzünden daha çok yorulduğunu söyleyen Azeri şarkıcı, "Arkadaşlar şimdilik teşekkür edeyim, daha fazla vakit kaybetmeden kırdıklarımı alıp eve gitmem lazım." diyerek gazetecilerin yanından ayrıldı ve alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.& ;




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Kaynak: Snob Magazin

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