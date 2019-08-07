Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yeni evli çift balayı dönüşü kaza yaptı; gelin öldü, damat yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hafta sonu dünya evine giren genç çift, balayı dönüşü kaza yaptı.

07.08.2019 14:01 Yeni evli çift balayı dönüşü kaza yaptı; gelin öldü, damat yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hafta sonu dünya evine giren genç çift, balayı dönüşü kaza yaptı. Kahreden kazada gelin öldü, damat yaralandı

Görkemli bir düğünle mutlu bir yuva kuran Bozüyüklü genç çift, Nevşehir'den balayından dönerken içinde bulundukları 26 SA 035 plakalı otomobil, dün gece saat 01.30 sıralarında Aksaray-Nevşehir karayolunun 33'üncü kilometresinde Abdullah Ayaz (26) yönetimindeki TIR'a çarpıştı. Kazada otomobil sürücü olan Sefa Yurtseven (26) ve eşi Semra Özen Yurtseven (26) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semra Özen Yurtseven, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerine yaklaşık 20 kilometre mesafede, dinlenme tesisinde gözaltına alınan TIR şoförü, kazayı fark etmediğini ifade etti.

Yurtseven çiftinin yeni evlendiği ve balayı için geldikleri Nevşehir'den memleketleri Bilecik'in Bozüyük ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:53   Elektrik akımına kapılan işçi öldü
15:51   Kağızman'da PKK'ya ait 8 barınak imha edildi
15:50   Bolu'da otomobilin çarptığı vatandaş, hastanede hayatını kaybetti
15:49   Husiler'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı
15:49   Arabası çalınan vatandaşlara polisten bayram sürprizi
15:47   Adana'da orman yangını
15:46   Osmaniye'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı