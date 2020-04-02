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Yeni Facebook Messenger Windows ve Mac İçin Yayınlandı, İndirin!

Sosyal medya devi Facebook, iletişim uygulamalarının önem kazandığı bu dönemde yeni Messenger uygulamasını duyurdu. İnsanların bilgisayarları üzerinden görüntülü sohbet yapabilmeleri ve tüm dünyadaki arkadaşları, aileleri ve sevdikleriyle bağlantıda kalabilmeleri için yeni Facebook Messenger uygulaması macOS ve Windows için yayınlandı.

02.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:50
Yeni Facebook Messenger Windows ve Mac İçin Yayınlandı, İndirin!
Sosyal medya devi Facebook , iletişim uygulamalarının önem kazandığı bu dönemde yeni Messenger uygulamasını duyurdu. İnsanların bilgisayarları üzerinden görüntülü sohbet yapabilmeleri ve tüm dünyadaki arkadaşları, aileleri ve sevdikleriyle bağlantıda kalabilmeleri için yeni Facebook Messenger uygulaması macOS ve Windows için yayınlandı.

Facebook, kullanıcılara masaüstlerinden görüntülü görüşme yapmasına olanak tanıyan yeni Messenger uygulamasını indirmeye açtı. Windows ve Mac için indirilmeye açılan yeni Facebook Messenger, mobil uygulamaya kıyasla görüntülü aramalar için daha büyük bir ekran, Facebook'ta arkadaş olduğunuz herkesle kolay bağlantı (e-posta veya telefon numarasına gerek yok) çoklu görev, bildirimler, mobil ve masaüstünde sohbet senkronizasyonu ve elbette karanlık mod sunuyor.

Bugün bilgisiyarınızda görüntülü sohbet yapabilmeniz ve dünya genelinde arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantıda kalabilmeniz adına macOS ve Windows için Messenger uygulamasını yayınladık.

İnsanlar fiziksel olarak ayrı olsalar bile değer verdikleri insanlarla her zamankinden daha fazla iletişim halinde kalmak için teknolojiyi kullanıyor. Geçtiğimiz ay Messenger'da sesli ve görüntülü görüşme için masaüstü tarayıcıları kullanan kişilerde yüzde 100'den fazla artış gördük. Şimdi Messenger, sınırsız ve ücretsiz grup görüntülü sohbet özelliğiyle masaüstünde.

#Messenger comes to the big screen. Messenger Desktop for MacOS and Windows is here https://t.co/rFz2Ap3Rwj pic.twitter.com/GiDQcW7TDG
— Messenger (@messenger) April 2, 2020

Yeni Facebook Messenger Microsoft Store ve Mac App Store'da indirilmeye açıldı.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Facebook Messenger, Facebook, Mac, Teknoloji
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