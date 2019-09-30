Yeni Foça'da ''100 yıl önceden''

19 Eylül'de Foça'da sahnelenen ''100 Yıl Önceden'' Yeni Foça'daki vatandaşların isteği üzerine yeniden sahnelendi. Milli Mücadelenin Kahraman Kadın Gazileri, Kybele Kadın Tiyatrosu'nun amatör oyuncuları tarafından canlandırıldı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Yazar-Yönetmen Sevhan Beğendi'ye ve Kybele Kadın Tiyatrosu oyuncularına teşekkür etti.

Foça Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi'nin desteği ile hazırlanan oyunu, Sevhan Beğendi yazıp yönetti. Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları Kara Fatma, Halime Çavuş, Nezahat Onbaşı, Emir Ayşe, Şerife Bacı, Gördesli Makbule, Tayyar Rahmiye, Nene Hatun ve Halide Edip; Ayla Rusçuklu, Eser Dürser, Deniz Başkurt, Meral Şendil, Hande Palaz, Gül Saraç Erdoğdu, Gülsen Yabacı, Semra Yalman ve Özgül Turunçoğlu tarafından başarı ile canlandırıldı. Mukaddes Yarba'nın şiirler okuduğu oyunun Komuta Masasında Hakan Ararat ve Yönetmen Asistanı olarak Abir Zaki görev yaptı.