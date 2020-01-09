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Yeni Foça Jandarma Komando Okuluna "Kahramanlık" ödülü

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığına "Kahramanlık" ödülü verildi.

09.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:03Yeni Foça Jandarma Komando Okuluna
İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından Yeni Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığına "Kahramanlık" ödülü verildi.

Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığına, İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından "Kahramanlık" ödülü verildi. Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Okul Komutanlığına ve gerçekleşen eğitimlere yönelik bir paylaştı. Yapılan paylaşıma, "İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığına 'Demokrasi ve Kahramanlık' ödülü verilmiştir" notu düşüldü. - ANKARA

Jandarma, Komando, Foça, Güncel

Kaynak: İHA

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