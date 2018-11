Yeni Ford Focus, Co-Pilot 360 Teknolojisi ve Vites Kolu Yok

16 Kasım 2018 Cuma 03:14



Yeni Ford Focus, Ford Co-Pilot360 teknolojileri ile sınıfını fethetmeye geliyorFord'un sevilen modeli Focus, 20 yıllık efsanevi mirasını geleceğin akıllı otomotiv dünyasına taşımak üzere baştan tasarlandı. Güvenli, konforlu ve stressiz bir sürüş için akıllı teknolojilerle donatılan Yeni Ford Focus, Ford Co-Pilot360™ teknolojileri ile seviye 2 otonom sürüş deneyimini yaşatıyor.4. neslinde yüksek performans sunan yeni bir otomobil olarak ortaya çıkan Yeni Focus; insan odaklı tasarım felsefesinin bir sonucu olarak ergonomik, teknolojik ve kullanıcı odaklı bir sürüş deneyimi vaat ediyor.Türk kullanıcısının ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilen sedan versiyonuyla birlikte Kasım ayında satışa sunulacak olan Yeni Ford Focus'un, otomotiv sektörünü geleceğe taşımaya aday olduğunu söyleyen Ford Otosan Pazarlama, Satış, Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk;"Markamızın 'Akıllı şehirler, akıllı araçlar' olarak adlandırdığı gelecek misyonunda Yeni Focus, başrol üstleniyor ve bugünün teknolojisi ile geleceğin akıllı dünyası arasında bir köprü kuruyor. En önemli noktalardan biri ise Ford olarak bu akıllı dünyayı, yeni Focus ile herkesin erişimine sunuyoruz" dedi.Pazara sunulduğu 1998 yılında "Yılın Otomobili" seçilen ve o günden bu yana dünyada 16 milyonu aşan satış adediyle önemli bir başarıya imza atan Ford Focus sıfırdan tasarlanan 4.nesli ile Kasım ayında Türkiye'de yollara çıkıyor.Yeni Focus, geleceğin akıllı teknolojilerini herkesin erişimine sunuyorFocus'un dünyada önemli satış başarıları elde ettiğini belirten Ford Otosan Pazarlama, Satış, Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk,"Piyasaya sunulduğu yıl Avrupa'da yılın otomobili seçilen ve 2 kez tüm dünyada en çok satan otomobil ünvanına sahip olan Ford Focus'un, bu yüksek ilgiye erişmesinin önemli nedenlerinden biri Focus'un üretildiği günden bu yana segmentinin öncü modellerinden biri olması.İşte, bugün de yeni Focus, bir devrim yaratmak için yollara çıkıyor! Markamızın, 'Akıllı şehirler, akıllı araçlar' olarak adlandırdığı gelecek vizyonumuzda Yeni Focus, başrol üstleniyor ve bugünün teknolojisi ile geleceğin akıllı dünyası arasında bir köprü kuruyor.Yeni Focus, sadece yeni bir Focus değil: Baştan yaratılıp tasarlanan ve otomotiv sektörünü geleceğe taşıyacak bir otomobil! En önemli noktalardan biri ise Yeni Focus ile Ford, bu akıllı teknolojilerle şekillenen akıllı dünyayı herkesin erişimine sunuyor. Bugün burada, yeni Focus ile insan odaklı teknolojilerin birbiriyle akıllıca bağlandığı bir dünyaya yolculuğumuzu başlatıyoruz" dedi.Yeni Focus'un, müşterilerinin 20 yıllık deneyimi ve beklentileri üzerine kurulduğunu vurgulayan Yücetürk, sözlerine şöyle devam etti:"Yeni Focus, kullanıcıların tutkularını ve kişiliklerini, yaptığımız her şeyin merkezine koyan bir vizyon ile, duygusal ve sezgisel özellikleriyle, sürücülerin kişiliklerini ve tutkularına hitap edecek şekilde tasarlandı. Tasarımda kullanıcıların tutkularına, hayallerine, günlük hayatlarının nasıl geçtiğine ve nelere ihtiyacı olduklarına, her detayda hayatı onlar için nasıl kolaylaştıracağımıza odaklandık." dedi ve ekledi:"Yeni Focus'un sedan versiyonu Türk müşterisinin de beğenileri çerçevesinde Türkiye'ye özel tasarlandı. Sıfırdan bir sedan araç olarak tasarlanan Yeni Ford Focus'un Avrupa genelinde sunulacak donanım paketleri, müşterilerimizin beklentileri ve ihtiyaçları çerçevesinde giriş seviyesinden itibaren pazarlama ekibimizin yönlendirmesiyle oluşturuldu.Ford olarak müşterilerimiz ile çok önemli bağımız olan Focus otomobil satışlarımızın %56'sını oluşturuyor. Dolayısı ile Focus sadece Ford Otosan için değil, Türkiye için de çok önemli bir model. Yeni Focus'un sektörümüze yeni bir soluk getireceğine inanıyorum."İnsan odaklı tasarım, ergonomi ve kullanıcı odaklı özellikleri birleştiriyorYeni Ford Focus, teknolojik, ergonomik ve kullanıcı odaklı özellikleri Ford'un "İnsan odaklı" tasarım felsefesi ile birleştiriyor.Yeni Focus'un dış tasarımında çarpıcı, dinamik ve enerjik yapı göze çarpıyor. Genişleyen ve keskinleşen ön ızgara tasarımı ile gündüz yanan LED ön farlar Focus'a yollara hakim, güvenli ve iddialı görünümünü kazandırırken, arkada yatay formdaki far tasarımı yolla bütünleşik bir stil sağlıyor. Arka farların arasındaki tek harflerle uygulanan F O C U S yazısı ise üst düzey bir stili yansıtıyor. 53 milimetre artırılan aks mesafesi ve 109 milimetre artan uzunluğu ile Focus şimdi daha da büyük ve güçlü bir otomobil olarak yollarda yerini alıyor.Yeni Focus'un iç tasarımında yeni ön konsol ile genişlik hissi sağlanıyor.Sade ve net hatlar, yüksek malzeme kalitesi ve kesintisiz şekilde devamlılık sağlayan yüzey tasarımı iç mekanın kalitesini artırıyor. Çift parça panoramik açılan cam tavan ile daha ferah bir iç mekana sahip olan yeni Focus'un sadeleştirilmiş tasarımı, daha sakin bir ortam sunuyor.Türkiye'ye özel üretilen sedan modelde, ön sıra omuz mesafesinin 10 milimetre, diz mesafesinin 15 milimetre, arka koltuklarda ise diz mesafesinde 70 milimetre, omuz mesafesinde 59 milimetre artırılması konforlu bir yolculuğu garantiliyor. İç tasarımda bagaj hacimleri, bir önceki modele kıyasla, sedan modelde 90 litre artarak 511 litre değerine ulaşıyor.Ford Co-Pilot360 güven veriyorDaha önce bir Ford modelinde bir arada sunulmamış çok sayıda gelişmiş özellikler sunan yeni Ford Focus'un sahip olduğu ileri teknolojiler, konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimini garanti ediyor.Yeni Ford Focus, segmentinde seviye 2 otonom sürüş teknolojileri sunarak sürüş deneyimini mükemmelleştiriyor. Yeni Focus ile Ford'da ilk kez sunulan Ford Co-Pilot360™ Sürüş Destek teknolojileri, sürüş deneyimini daha konforlu ve daha güvenli hale getiriyor.Dur & Kalk Fonksiyonu ile geliştirilmiş, Trafik Levhası Tanıma Sistemi ve Şerit Hizalama özellikleri içeren Adaptif Hız Kontrol Sistemi, otomobilin önündeki araçlarla güvenli sürüş mesafesinin korumasını da sağlayarak güvenli sürüşü destekliyor. Sistem, sürücülerin üzerindeki baskıyı ve stresi azaltarak dikkatlerini yola odaklamalarını ve direksiyonda daha rahat etmelerini sağlıyor.Yeni Dur & Kalk özelliği,sıkışık trafikte aracın tamamıyla durdurulmasını ve durma süresi 3 saniyeden az ise aracın otomatik olarak hareket ettirilmesini sağlıyor. Durma süresinin 3 saniyeden uzun olduğu durumlarda ise sürücü direksiyondaki devreye alma tuşuna veya hafifçe gaz pedalına basarak otomobili hareket ettirebiliyor.Şerit Hizalama teknolojisi ise yol işaretlerini takip ediyor ve aracın şeritler arasında kalmasına yardımcı olmak için direksiyonu gerekli şekilde kontrol ediyor. En fazla 200 km/h hıza kadar sürücüleri desteklemek için tasarlanan teknoloji, sistemin gerektirdiği aralıklarda sürücüden direksiyon tepkisi almadığında görsel ve sesli uyarıda da bulunuyor.Yeni Focus ile ilk defa sunulan, Normal, Spor ve Eco olmak üzere 3 farklı sürüş modu, hızlanma, vites geçişleri, havalandırma ve direksiyon tepkilerinin sürüş koşullarına uyacak şekilde ayarlanmasını sağlıyor.İleri teknoloji ve multimedya sistemi ile konforlu ve bağlantılı bir sürüşYeni Focus, kullanıcıların yaşamlarına kesintisiz entegre olmasına yardım eden yenilikçi ve gelişmiş konfor detayları ve teknolojileri sunuyor. Sürücülerin hareket halindeyken bağlantıda kalmasına yardımcı olmak ve kablo kalabalığını engellemek için orta konsolda konumlanan yeni bir Kablosuz Şarj Bölmesi; kullanıcıların uyumlu akıllı telefonlarını kolayca şarj etmelerini sağlıyor.Bölme, şarj işlemini başlatmak için uyumlu cihazları otomatik olarak algılıyor. Cihazlar, kablosuz şarj kullanılırken aynı zamanda Bluetooth üzerinden Ford'un SYNC 8" Renkli Dokunmatik ekranlı iletişim ve eğlence sistemine bağlanabiliyor.Focus'ta sunulan Yeni B&O ses sistemi de, kullanıcıların, akıllı telefon cihazları aracılığıyla çalınan müzikleri en iyi şekilde dinlemesine yardımcı oluyor. 675 watt'lık sistem, bagaj alanında bir subwoofer ve ön panelin ortasındaki bir hoparlör dahil, on hoparlör içeriyor ve en iyi ses deneyimlerinden birini sunuyor.Yeni Focus, aynı zamanda sürücülerin gözlerini yoldan ayırmadan yararlı bilgileri bakış hizasında görebileceği Göz Hizası Gösterge Panelinin (Head-up display HUD) Avrupa'da sunulacağı ilk Ford modeli. Bilgilerin yansıtıldığı gösterge paneli, 6 dereceye 2.5 derecelik ölçüsüyle Avrupa'da sunulan en geniş görüş alanı ve en parlak ekran özelliklerine sahip.Aynı zamanda özel filtreleri sayesinde polarize lens takan kullanıcıların da okuyabileceği türünün ilk örneği olacak. Yansıtılan bilgiler arasından bulunan hız, Trafik Levhası Tanıma, Adaptif Hız Kontrol, Vites Göstergesi, Eğlence Sistemi ve Acil Durum Bildirimleri içinden seçim yapılabiliyor.Park etmeyi kolaylaştıran Aktif Park Asistanı,bir düğmeye basılarak devreye alınıyor ve böylece sürücünün park etmek için gerekli olan tüm manevralarla, vites geçişi ve gaz-fren pedalları kontrollerini de yaparak paralel ve dikey park edebilmesi sağlanıyor. Sistem uygun park yerlerini belirliyor ve sürücüye, sadece orta konsoldaki bir düğmeyi basılı tutarak aracı hareket ettirmek kalıyor. Bu teknoloji, Paralel Park Çıkış Yardımını kullanarak sürücünün paralel park alanlarından çıkmasına da yardımcı oluyor.Yeni Focus Station Wagon gövde seçeneği ile sunulan bir diğer özellik olan Ford Kolay Katlama Sistemi kullanılarak arka koltuklar, bir düğmeyle katlanabiliyor. Böylece arka koltuğun ön koltuklara olan mesafesi 175 milimetre arttırılarak 1.620 litrelik bagaj hacmi elde edilebiliyor.Beş yıldızlı güvenlik sunan teknolojilerYeni Ford Focus'ta yüzde 40 oranında artırılmış ön çarpışma dayanımı ile desteklenen; yeni C2 platformu üzerinde geliştirilen ve sürüş destek teknolojileri ile zenginleştirilen yeni tasarım, beş yıldızlı güvenlik sunuyor.Ford'un Dinamik LED Ön Far Sistemi, geniş aydınlatma alanı sunan viraj aydınlatması ile; ilk defa aydınlatma alanını viraja veya kavşağa gelmeden yol koşullarına göre uyarlayarak maksimum görüş yaratıyor. Sistem, 65 metreye kadar şerit işaretlerini takip etmek için; ön kameradan yararlanarak farlardan yayılan ışığın köşeye doğru açılmasını ve görüşün geliştirilmesini sağlıyor. Ford patentli, yol işareti okuma kabiliyetine sahip sistem, sürüş yönünde oluşabilecek tehlikeleri daha iyi aydınlatıyor.Yeni Focus'un ön far huzme açısını ve yoğunluğunu sürüş ortamına uyacak şekilde ayarlayan aydınlatma teknolojileri; yolculuklarda diğer sürücülerin gözünün kamaşmasını engelleyen ve kullanıcıların gece yolculuklarında; yolun daha fazlasını görmelerine yardımcı olan Yansıma Önleme özelliği sunan gelişmiş Dinamik LED farlarla destekleniyor.Ford'un iyileştirilen Yaya ve Bisiklet Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı yolda veya ileride yolun yanında bulunan veya aracın yoluna çıkabilecek kişileri algılayabiliyor. Çarpışma olasılığı algılanırsa ve sürücü uyarılara yanıt vermezse otomatik olarak fren yapan sistem, yeni Focus'ta artık bisikletleri de tespit edebiliyor. Sistem ön farların ışığını kullanarak gece yolculuklarında da çalışıyor.Sürücülerin, kazalardan ve dikkatlerini dağıtan durumlardan kaçınmasına yardım etmek için tasarlanan; diğer bir sürücü destek teknolojisi de Acil Durum Manevra Destek Sistemi. Sistem, ileride duran veya daha yavaş hareket eden araçları tespit etmek için radar ve kamera kullanıyor. Sistem, çarpışmanın an meselesi olduğunu algıladığında, aracın çevresinden manevra yapabilmesi için manevrayı kolaylaştırmak adına sürücüye yardımcı oluyor.Geniş açılı geri görüş kamerası, park edilen yerden geri geri çıkarken daha iyi görüş için; aracın arkasında yaklaşık 180 derecelik açıyla geniş görüş alanı sunuyor.Yüksek performans, verimli sürüşYeni Ford Focus'ta otomobil severler, yüksek performans ve yakıt tasarrufu sunan WLTP gerekliliklerine göre hesaplanan ve en güncel; en sıkı Euro 6.2 emisyon standartlarını karşılayan gelişmiş Ford EcoBoost benzinli ve Ford EcoBlue dizel motor yelpazesinden seçim yapabiliyor.Yeni Focus'ta 125 PS güç sunan bol ödüllü 1.0L Ecoboost benzinli motor 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği ile sunulurken; 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanın eşlik ettiği 123 PS güç sunan yeni 1.5L Ti-VCT benzinli motor; yüksek verimilik sunacak şekilde geliştirildi. 120 PS güç sunan, 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanın eşlik ettiği; yeni 1.5L Ecoblue dizel motor da Yeni Focus'un üstün sürüş performans sunan motor seçenekleri arasında yerini aldı.1.0L EcoBoost benzinli motorun yakıt verimliliği ve CO2 emisyonları; üç silindirli bir motor için Ford'un sektörde bir ilk olan Silindir Devre Dışı Bırakma Sistemi kullanılarak geliştiriliyor. Bu sistemde tam kapasite gerekmediği zaman- örneğin motordan çok yüksek performans beklenmediği sürüş durumlarında motorun silindirlerinden biri otomatik olarak devre dışı bırakılabiliyor. Teknoloji; performanstan ödün vermeden bir silindiri 14 milisaniyede – göz kırpmadan 20 kat daha hızlı – devre dışı bırakabiliyor veya devreye alabiliyor.Ford'un yeni 8 İleri Vitesli Otomatik Şanzımanı ile sunulan yeni Focus modellerinde; yakıt verimliliği daha da iyileştirilirken yüksek performans da sunuluyor. 125 PS 1.0L EcoBoost ve 120 PS 1.5L EcoBlue motorları ile sunulan 8 İleri Vitesli Otomatik Şanzıman; vites geçiş zamanlamalarını optimize etmek için bireysel sürüş stillerini değerlendiriyor.Yeni Ford Focus, Ford çalışmaları paralelinde elde edilen verilerine göre seri genelinde; yeni WLTP ölçüm standartlarına göre yüzde 10 yakıt verimliliği ve CO2 emisyonu iyileştirmesi sağlarken; dört kapılı Focus'ta 0.250 ve beş kapılı Focus modellerinde 0.273 sürtünme katsayısı değerleriyle sınıfının en iyisi aerodinamik değerini sunuyor. Yakıt verimliliği, önceki Focus modeli ile benzer kriterlerle kıyaslandığında 88 kilograma varan ağırlık azaltılmasıyla daha da geliştiriliyor.Yeni Ford Focus; sedan, hatchback ve station wagon gövde tipleriyle; TrendX; Titanium ve ST-line donanım seviyelerinde 135.000 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı ile; Kasım ayında Türkiye'de otomobil severler ile buluşuyor.Yeni Ford Focus Modelleri hakkında detaylı bilgi