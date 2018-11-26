Yeni Ford Focus Reklam Filmi Bugün Gösterime Giriyor

YENİ FORD FOCUS'UN REKLAM FİLMİNDE TÜRKİYE İMZASI!
Yeni Ford
Focus Reklam Filmi, Yeni Ford Focus Özellikleri Neler?
Ford'un, C segmentine 20 yıldır izini bırakan modeli Focus, efsanevi mirasını yeni Ford Focus ile geleceğin akıllı otomotiv dünyasına taşıyor. Türk kullanıcısının ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilen sedan versiyonuyla birlikte geçtiğimiz günlerde satışa sunulan yeni Ford Focus'un reklam filmi bugün gösterime giriyor. Reklam kampanyası da tıpkı yeni Focus gibi 'Türkiye
'ye özel olarak' Ford Otosan
ve GTB Türkiye tarafından hazırlandı.
Yapılan araştırmalar Türk kullanıcıların otomobillerini arkadaşı, sırdaşı ve hatta hayatının bir parçası olarak gördüğünü gösteriyor. Bu içgörülerin ışığında, otomobille insan arasındaki ilişkiden ilham alınarak hazırlanan Yeni Ford Focus'un bütünleşik iletişim kampanyası tüm mecralarda yayınlanmaya başlıyor. Ford Otosan'ın binek araç kategorisinde Türkiye'de geliştirip çektiği ilk reklam filmi projesi olan kampanyada GTB Türkiye imzası var. Barış Arduç
'un rol aldığı filmin yapımını Norr Film üstlendi. Yönetmenliğini SirFred'in, görüntü yönetmenliğini "Jurassic World: Fallen Kingdom"un da görüntü yönetmenliğini yapan Oscar Faura'nın gerçekleştirdiği filmin İstanbul
'daki çekimleri 3 gün sürdü.
Basılı ve online mecralarda kullanılacak görsellerin fotoğraf çekimi PPR İstanbul'dan Özgür Albayrak tarafından yapıldı. 3 gün süren çekimler, İstanbul'un çeşitli noktalarında gerçekleşti.
Yeni Ford Focus Reklam Filmi KÜNYE
Reklamveren: Ford Otomotiv
Sanayi A.ŞReklamveren Yetkilileri: Özgür Yücetürk, Pınar
Ercan Tursun, Serkan
Özerbay, Gülay
Teköz, Bahar Dikmen
, Kerem Can Yücel
, Kerem Sakoğlu, Efe Parmaksız, Nur Mutlu, Deniz Göktaş, Meriç
Aksoy, Sinem ÖzcanGTB Türkiye Ajans
Başkanı: Anet TokatlıoğluECD: Selim
ÜnlüsoyKreatif Direktör: Bahadırhan PekşenKreatif Ekip: Irmak Hatipoğlu, Ayça Peksağ, Ari Koen, Arda Bayraktar, Fatih
Taşyürek, Ümit Şen
, Bora
Uz, Tolga Şahin
, İzzet Berker, Ayhan GelirMüşteri Ekibi: Suzinur Şebnem Turgut, Ceren Ünay, Gökçe
Kurtoğlu, Melike Atliman, Cansu Gençoğlu, Özden ErsözDijital Ekip: Yunus Taşköprü
, Nihan Okçu, Bilge Ocak, Onur ÖzenStrateji: Irmak Yeşilada, Ceren SağlamProdüksiyon Direktörü: Ayşin BatmanOffline Medya Ekibi: Gözde Durkal, Mert Başaran, Ufuk Satış, Açelya Çetintaş, Ece Yıldız, Seda Koşan, Gözde BenliOnline Medya Ekibi – Ingage: Sait Bugay, Serra Taşçı, Türkü Erus, Emir Demirtürk, Murat KaçarFilm Prodüksiyon: Norr FilmProdüktörler: Özge Göksel – Ülgen DemirYönetmen: SirFredGörüntü Yönetmeni: Oscar FauraSanat Yönetmeni: ALTOPost Prodüksiyon: Anima & ABTMüzik: Jingle HouseFotoğraf Prodüksiyon: PPRProdüktörler: Orhan Özkırım – Oya BiricikFotoğraf Sanatçı: Özgür Albayrak
Ford Otomotiv,Türkiye,Ford
26 Kasım 2018 Pazartesi 03:25