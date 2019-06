Yeni Ford Puma 2020'de Türkiye yollarında olacak

Türkiye'de 2020 yılında satışa sunulması planlanan yeni Ford Puma, 2008 yılından bu yana 1,5 milyar avro yatırım yapılan Ford'un Romanya'da bulunan tesisinde üretilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford, yeni Puma ile Fiesta Active, Focus Active, EcoSport, Kuga, Edge ve yeni Explorer Plug-In Hybrid'den oluşan SUV ve SUV esintilerine sahip crossover ürün gamını genişletiyor.

Satılan her 5 otomobilden birinin SUV olduğu Avrupa'da, Ford Avrupa satışları içerisinde SUV'lar önemli bir paya sahip.

2020 yılında Türkiye'de satışa sunulması planlanan yeni Ford Puma, 2008 yılından bu yana 1,5 milyar avro yatırım yapılan Ford'un Romanya'da bulunan Craiova Tesisinde üretilecek.

Özgün görünüm

Yeni Ford Puma temelde Ford'un B segmenti platformunu kullanıyor ancak bunu arttırılmış dingil mesafesi ve iz genişliği ile SUV sınıfına özgü gövde orantılarıyla tamamlıyor.

Puma, çarpıcı ve tamamen özgün bir siluet için alçak, eğimli bir tavan çizgisi kullanıyor. Önden arkaya doğru yükselen ve arkaya doğru iyice genişleyen omuz çizgisi dinamik ve güçlü bir görünümü beraberinde getiriyor.

Düzgün ve akıcı hatları, özenle şekillendirilen tampon tamamlıyor. Yatay formlu iki parça stop lambası tasarımı, sadece daha geniş bir arka görünüm sunmakla kalmıyor aynı zamanda bagaj erişimi ve kullanımını kolaylaştırıyor. Yan gövde boyunca uzanan pürüzsüz ve akıcı hatlar alt gövdede ön ve arka lastikler arasındaki iç bükey oluşumla daha dinamik ve canlı bir görünüm kazanıyor. Dinamik ve sportif tasarım LED sis lambaları gibi şık detaylarla tamamlanırken, yukarıda konumlandırılan farlarla birlikte özgün bir görünüm ortaya çıkıyor.

Özgün tasarım detaylarına sahip donanım paketleri

Yeni Ford Puma crossover ST-Line ve Titanium dahil her biri farklı bir karakter yansıtan son derece özgün tasarım detaylarına sahip donanım paketleriyle geliyor.

Puma Titanium'da parlak gri 18 inçlik alaşım jantlarla birlikte ön ızgara, sis farı ve yan marşpiyelerde krom detaylar bulunuyor. Metalik gri arka difüzör ve plakalık ile parlak siyah cam çıtaları dış tasarımı tamamlıyor. Büyük bir özenle şekillendirilen iç mekanda deri direksiyon, ahşap eklentileri ve kumaş kapı panelleri çekici bir görünüm ve yüksek kalite algısı sağlıyor.

Ford'un performans modellerinden izler taşıyan Puma ST-Line donanımda 18 inçlik jantlar sunulurken isteğe bağlı olarak 19 inçlik mat siyah jantlar tercih edilebiliyor. Özel olarak tasarlanmış yay ve amortisörleriyle spor süspansiyon sportif bir sürüş hissi sunarken ST-Line ön ızgara, mat siyah tasarım unsurları, sis farı çerçevesi gibi parlak süslemeler ve daha büyük bir tavan spoyleri sportif görünümü tamamlıyor. İç mekanda ise alt kenarı düz direksiyon, kırmızı dikiş detaylı parçalı deri koltuklar, alaşım pedallar ve alüminyum detaya sahip vites topuzu sportif tasarımı destekliyor.

Her biri aracın dinamik karakterini tamamlayan 11 farklı renk seçeneğine sahip yeni Ford Puma yenilikçi bagaj çözümünün de aralarında bulunduğu son derece fonksiyonel ve kullanışlı yapısal özellikler sunuyor. Sınıfının ödün vermeyi gerektirmeyen en iyi bagaj hacmine sahip olan yeni Puma'da 456 litrelik bir bagaj bulunuyor. Arka koltukların yatırılmasıyla 112 santimetre uzunluğunda, 97 santimetre genişliğinde ve 43 santimetre yüksekliğinde bir koli esnek kullanım özelliklerine sahip bagaja sığıyor.

- Gelişmiş motor teknolojileri

Yeni Ford Puma; sahip olduğu performans ile üstün sürüş keyfi sunarken yüksek yakıt verimliliğini beraberinde getiren Ford'un yenilikçi yarı-hibrit sistemini kullanan ilk model olacak.

EcoBoost Hybrid teknolojisinde Puma'nın 1,0 litre EcoBoost benzinli motorunda 11,5 kW gücünde kayışla bağlantılı entegre bir marş/jeneratörü (BISG) devreye giriyor. Geleneksel alternatörün yerini alan BISG, fren anında oluşan ve boşa giden enerjiyi hava soğutmalı 48 voltluk lityum-iyon bataryayı şarj etmek için kullanıyor.

BISG, aynı zamanda depolanan enerjiyi kullanarak üç silindirli benzinli motoru normal sürüş ve hızlanma anında ilave tork ile desteklemek üzere devreye giriyor. Yarı hibrit sistemin 125 PS ve 155 PS olmak üzere iki farklı güç versiyonu bulunuyor. Özellikle alt devirlerde benzinli motora kıyasla yüzde 50 daha fazla tork sunan hibrit sistem böylece daha akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor.

Kaynak: AA