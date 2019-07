Yeni Ford Ranger ve Ranger Raptor, standartlara meydan okuyor…Yeni Ford Ranger: Daha güçlü, daha verimli ve daha akıllıYeni Ford Ranger Raptor: Gerçek bir off-road pick-up deneyimiSınıfındaki benzersiz ve rakipsiz özelliklerle çıtayı iyice yükselten yeni Ford Ranger ve Raptor yenilenen motoruyla yüksek performans ve üstün yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Yeni 2.0 litre EcoBlue motor yüzde 24'e varan yakıt verimliliği sunuyor ve 213 PS gücünde çift turbolu versiyonu da bulunurken yeni 10 vitesli otomatik şanzıman bu sınıfta bir ilk olmasıyla dikkat çekiyor.Yeni Ford Ranger; yaya algılama ve akıllı hız sınırlama gibi özellikler de dahil olmak üzere ileri teknoloji sürüş destek sistemleri ile pick-up pazarındaki standartları yeniden belirliyor. Aktif park asistanı veya kolay açılıp-kapanan bagaj kapağı gibi özellikler günlük kullanım kolaylığını destekliyor. Yeni Ford Ranger; XLT ve Wildtrack donamım paketleri, 170 PS ve 213 PS gücünde 2.0 litre EcoBlue motor seçenekleri, 4×2 ve 4×4 ile manuel şanzıman ve otomatik şanzıman alternatifleri ile satışa sunuluyor.Ford, ayrıca pick-up pazarındaki en yeni üyesi Ranger Raptor ile seçeneklerini ikiye çıkarıyor. Yeni Ranger'ın ardından Ekim ayında pazara sunulacak olan ve efsanevi Ford F150'den ilham alınarak geliştirilen Ford Ranger Raptor güçlendirilmiş şasi, 213 PS ve 500 Nm üreten yüksek performanslı 2.0 EcoBlue motor, 10 vitesli otomatik şanzımanıyla Ford Performance ruhunu yansıtıyor. Gelişmiş süspansiyon sistemi ve lastikler dışında Arazi Yönetim Sistemi gibi çözümlerle en zorlu arazi şartlarını dize getiriyor.Yeni Ford Ranger sınıfının standartlarını yeniden belirliyorYeni Ford Ranger; daha güçlü ve daha verimli motoru ile bünyesinde barındırdığı yenilikçi teknolojilerle sınıfının standartlarını yeniden belirliyor. Avrupa 'nın en çok satan pick-up modeli SCR dahil en gelişmiş motor teknolojilerini bünyesinde barındıran 2.0 litre EcoBlue dizel motor seçeneği yeni 10 vitesli otomatik şanzımanla kombine edildiğinde yüzde 24'e varan yakıt verimliliği sunuyor. Yeni 2,0 litre hacimli EcoBlue Bi-turbo motor 213 PS güç ve 500 Nm tork değeriyle yerini aldığı 3,2 litre TDCi motora kıyasla daha küçük hacmine karşın fazladan 13 PS güç ve 30 Nm tork üretiyor.Yeni Ford Ranger; dört tekerlekten çekiş sistemi ve SYNC 3 ile kullanıcılara tamamen yeni çözümler sunuyor. Bu sınıfta yaya algılama özelliğine sahip çarpışma önleme sistemi ve akıllı hız sınırlama özelliklerini standart olarak sunan ilk pick-up olan yeni Ford Ranger aktif park yardımcısı da dahil olmak üzere olası bir çarpışmayı önleyen veya etkilerini en aza indiren gelişmiş sürüş destek sistemleri sunuyor. Ürün gamının güçlü versiyonlarında daha konforlu bir sürüş için aktif gürültü yönetimi teknolojisi sunulurken, Ranger Wildtrak kolay açılıp-kapanan bagaj kapağı gibi donanımlarıyla kullanım kolaylığı sunuyor.800 mm (80 cm) ile sınıfının en iyi su geçiş derinliğine sahip olan ve 230 mm yerden yüksekliğe sahip olan yeni Ford Ranger sürücü ve beraberindeki yolcuların konforunu bozmadan zor arazi koşullarını dize getirmek için tasarlandı. 29 derecelik yaklaşma ve 21 derecelik uzaklaşma açıları asfalt dışı yollarda güvenle ilerlemeye yardımcı oluyor. Üstün off-road performansını 3.500 kg römork çekme kapasitesi ve 1.252 kg yükleme kapasitesi tamamlıyor.Güçlü ve yüksek verimlilik seviyesine sahip 2.0 litre EcoBlue dizel motorFord Ranger"da kullanılan yeni 2.0 litre EcoBlue turbo dizel motor performansla yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Bu motor giriş seviyesinde 170 PS güç ve 420 Nm tork üretiyor ve 8,3 lt/100 km yakıt tüketiyor ve 216 gr/km CO2 emisyon salım değerine ulaşıyor. Aynı motorun bi-turbo versiyonu 213 PS güç ve 500 Nm tork üretiyor. Bu versiyon 9,2 lt/100 km yakıt tüketiyor ve 228 gr/km CO2 emisyon salım değerine ulaşıyor.Optimize edilen kompakt boyutlu turbo besleme sayesinde yeni motor yerini aldığı 2,2 litre hacimli TDCi motora kıyasla özellikle alt devirlerde daha yüksek hava iletimi gerçekleştiriyor ve böylece tüm devir aralıklarında daha canlı ve atak bir sürüş hissi sunuyor. Ürün gamının tepe noktasını oluşturan bi-turbo versiyonda her iki turbo besleme alt devirlerde yüksek tork üretimi için seri çalışıyor. Üst devirlerde küçük turbo devreden çıkarken büyük turbo yüksek güç üretimi için çalışmaya devam ediyor.Vites yolları belirgin ve vites geçişleri yumuşak altı ileri manuel şanzıman dışında 170 PS ve 213 PS versiyonları bu sınıfta benzersiz 10 vitesli otomatik şanzımanla donatılabiliyor. Daha geniş aralıklı oranlar ve şanzımanın değişen koşullara adapte olmasına izin veren gerçek zamanlı uyarlanabilir vites değişimleri gibi özellikler farklı sürüş koşullarında mümkün olan en iyi performans, yakıt verimliliği veya akıcı sürüş özelliklerini tesis etmeye yardımcı oluyor. Ford'un gerçek yaşam sürüş koşullarına göre belirlediği verilere göre yeni dizel motor yerini aldığı motora kıyasla manuel şanzımanla kullanıldığında yüzde 4 yeni 10 vitesli otomatik şanzımanla kullanıldığında yüzde 24'e varan yakıt ekonomisi sağlıyor.SYNC3 Araç içi iletişim ve eğlence sistemiYeni Ford Ranger ile birlikte sunulan SYNC 3 bağlanabilirlik çözümleri sürüş esnasında her an bağlı kalma olanağı sunuyor. Ford'un basit sesli komutlar veya 8 inçlik dokunmatik ekran üzerinden kumanda edilebilen SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemi Apple CarPlay ve Android Auto™ uyumluluğu ile yolculukları keyfe dönüştürüyor.Daha güvenli bir sürüş deneyimiYeni Ford Ranger olası çarpışmaları önleyen veya etkilerini azaltan; Yaya Algılama Özelliğine Sahip Çarpışma Önleme Sistemi ve Akıllı Hız Sınırlandırma teknolojileriyle yollara çıkan sınıfının ilk modeli. Sistem, bir çarpışma riski algıladığında önce sürücüyü işitsel ve görsel olarak uyarıyor; sürücünün reaksiyon göstermemesi halinde fren pedalı ve disklerin tepki verme süresini kısaltmak üzere hazırlık yapıyor; sürücünün hala reaksiyon göstermemesi halinde sistem aracın hızını düşürmek için otomatik olarak fren yapıyor.Akıllı Hız Sınırlandırma Sistemi ise hız sınırlandırma ile trafik işareti tanımlama teknolojilerini bir arada kullanıyor ve Ranger'ın maksimum hızını değişen hız sınırlarına otomatik olarak uyarlıyor. Sürücü direksiyon kumandalarını kullanarak aracın maksimum hızını ayarlarken ön cama entegre kamera trafik işaretlerini algılıyor ve algılanan hız sınırının sürücünün ayarladığı hızdan düşük olması halinde ise aracın seyir hızını düşürüyor. Hız sınırının artması halinde sistem sürücünün seyir hızını yeni hız sınırına kadar arttırmasına izin veriyor.Yeni Ford Ranger ilk kez Ford'un Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma özelliğiyle donatılırken; Aktif Park Yardımcısı sürücü sadece gaz ve fren pedalını kontrol ederken direksiyon manevralarını otomatik olarak gerçekleştirerek aracı paralel park alanlarına park ediyor. Şerit Takip Uyarısı; Şerit Takip Yardımcısı, Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi, Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası ve standart olarak sunulan Devrilme Önleme ve Römork Salınım Kontrolü fonksiyonlarına sahip Elektronik Stabilite Kontrolü gibi donanımlar sürücünün konfor ve rahatlığına katkıda bulunuyor.Yeni Ford Ranger'da; XLT donanım versiyonunda 170 PS gücünde 2.0 litre EcoBlue ve Wildtrack donanımda 213 PS gücünde 2.0 litre EcoBlue olmak üzere farklı donanım ve motor kombinasyonu bulunuyor. Motor ve donanım seçeneğine bağlı olarak manuel şanzıman dışında otomatik şanzıman ve 4×2 veya 4×4 çekiş sistemi alternatifleri tercih edilebiliyor. Yeni Ford Ranger 200.900 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileri bekliyor.Yeni Ford Ranger Raptor: Gerçek off-road pick-up deneyimiAvrupa'nın en çok satan pick-up modelinin en güçlü ve yüksek performanslı versiyonu olan yeni Ford Ranger Raptor gerçek off-road pick-up performansını Ekim ayında Türkiye'ye getiriyor. Ford F-150 Raptor ilham alınarak geliştirilen yeni Ranger Raptor agresif ve dinamik bir tasarımla dikkat çekerken canlı renkler bu agresif ve dinamik görünümü tamamlıyor. Dünyanın ilk seri üretim yüksek performanslı off-road kamyoneti olan Ford F-150 Raptor'dan ilham alınan yeni ön ızgara yüksek performanslı HID Bi-Xenon farların arasındaki boşluğu tamamen dolduruyor. Zorlu çöl kullanımlarını destekleyecek şekilde tasarlanan ve LED sis farlarıyla tamamlanan ön tampon tasarımıyla araç gövdesindeki hava akımını optimize ediyor. Çamurluklar off-road kullanımında, uzun süspansiyon yollarından ve devasa lastiklerden zarar görmeyecek şekilde tasarlanıyor. Yan basamaklar asfalt dışı yollarda oluşması muhtemel kum, çamur ve kar spreyini önlemek üzere tasarlanıyor.Konforlu iç tasarım ve üstün fonksiyonellik çözümleriFord Performance DNA yaklaşımı kaliteli işçilik, uyumlu renkler ve dayanıklı malzemelerle bezenen iç mekanda da kendini gösteriyor. Kaliteli deri ve süet karışımı koltuklar kullanılan malzeme ve uygulanan tasarımla; vücudu sıkıca kavrarken özel çift katmanlı dolgu malzemesi hızlı off-road sürüşlerinde konforlu bir oturum sunuyor.Gerçek bir yük taşıyıcısı olan Yeni Ranger Raptor; çeki demirine bağlı olarak 2.500 kg ile 4.635 kg arasında römork çekme kapasitesi sunarken 1.560 mm ile 1.575 mm ebatlarında; kargo alanı bisikletten motosiklete ve jet skiye kadar birçok outdoor ekipmanını taşıyabiliyor. Kolay açılıp-kapanan bagaj kapağı özel mekanizmasıyla; yüzde 66 daha az güç gereksinimi ile bagaj kapağını kolayca açma ve kapama imkanı sunuyor. Yeni Ranger Raptor, ayrıca 850 mm (85 cm) ile sınıfının en iyi su geçiş derinliğini sunuyor.Yüksek verimlilik seviyesine sahip performanslı motorYeni Ford Ranger Raptor'da Ranger Wildtrack modelinde de kullanılan bi-turbo 2.0 litre EcoBlue motor görev yapıyor. Bi-turbo versiyonda her iki turbo besleme alt devirlerde yüksek tork üretimi için seri çalışıyor. Üst devirlerde küçük turbo devreden çıkarken büyük turbo yüksek güç üretimi için çalışmaya devam ediyor. Bu versiyon 213 PS güç ve 500 Nm tork üretiyor ve üretmiş olduğu gücü F-150 Raptor modelinde de kullanılan; yeni 10 vitesli otomatik şanzımanla tekerleklere iletiyor. Daha geniş aralıklı oranlar ve şanzımanın değişen koşullara adapte olmasına izin veren; gerçek zamanlı uyarlanabilir vites değişimleri gibi özellikler farklı sürüş koşullarında mümkün olan en iyi performans; yakıt verimliliği veya akıcı sürüş özelliklerini tesis etmeye yardımcı oluyor. Ford'un gerçek yaşam sürüş koşullarına göre tespit edilen verilerine göre bu versiyon 8,9 lt/100 km yakıt tüketiyor ve 233 gr/km CO2 emisyon salım değerine ulaşıyor.Zorlu arazi şartlarına meydan okuyan süspansiyonZorlu arazi koşullarına meydan okumak için tasarlanan Ranger Raptor'da yüksek dayanımlı hafif çeliklerle güçlendirilmiş bir şasi ve yürüyen aksam kullanılıyor. Raptor'un gelişmiş süspansiyonu, Ranger XLT ile karşılaştırıldığında 150 mm daha geniş iz aralığı ve 51 mm daha yüksek mimarisi arazide; konfordan ödün vermeden güvenli bir şekilde hızlı sürüşlere imkan tanıyor. Konuma Duyarlı Sönümleme özelliğine sahip FOX amortisörler; üstün arazi yetenekleri için yüksek sönümleme kuvveti ve daha yumuşak bir sürüş için daha düşük sönümleme kuvveti sunuyor. Ön süspansiyon yolu yüzde 32 artırılırken arka süspansiyon yolu ise yüzde 18 arttırıldı. Yüksek performanslı 63,5 mm çapında amortisörler, çıkıntılı ön amortisör kuleleri ve alüminyum kontrol kollarıyla destekleniyor. Yeni coilover tipi arka süspansiyon özel bağlantı sistemi sayesinde çok küçük yanal hareketlerle Raptor'un arkasının yükseltme ve alçaltma imkanı sunuyor.En iyi performans için farklı sürüş modlarıFarklı zemin koşullarında mümkün olan en iyi performansı sunmak için; Baja, Spor, Çim, Çakıl, Kar, Çamur Kum, Kaya ve Normal olmak üzere farklı sürüş modları ile Arazi Yönetim Sistemi devreye giriyor. Devrilme Önleme Fonksiyonu ve Elektronik Stabilite Kontrolü içeren Ford Stabilite Kontrolü; Römork Salınım Kontrolü, Yokuş Kalkış Desteği; Eğim İniş Kontrolü ve Yük Uyarlama Kontrolü gibi elektronik sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğini destekliyor.Ford'un sesli komut veya sekiz inçlik dokunmatik ekran üzerinden kaydırma veya dokunma hareketleriyle kullanılan; SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemi Apple CarPlay ve Android Auto™ uyumluluğu ile yolculukları keyfe dönüştürüyor. 8 inçlik dokunmatik ekran müzik içeriklerinden navigasyona kadar zengin bağlanabilirlik ve multimedya içeriği sunuyor.Ford Ranger Modelleri