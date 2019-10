Yeni Game of Thrones dizisinin yeni adı House of the Dragon oldu

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Game of Thrones (Taht Oyunları) evreninde geçen yeni dizi projesinin yapımcı firma HBO tarafından iptal edildiği belirtilirken, yapımcı firma HBO yine Game of Thrones evreninde geçen başka bir dizi projesinin lansmanını yaptı.

YAPIMCILARIN ARASINDA KİTAP YAZARI DA BULUNUYOR

'House of the Dragon' (Ejderha'nın Evi) adı verilen yeni dizinin yapımcıları arasında Game of Thrones kitaplarının yazarı George RR Martin'in de bulunuyor. Yeni Game of Thrones dizisinin sekiz sezonluk dizideki olaylardan 300 yıl önce yaşananları konu alacak. Dizinin yayın tarihi ise tam olarak bilinmiyor.

DİZİ PROJESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Bu açıklamadan saatler önce, ABD basınında yer alan haberlerde bu yıl bahar aylarında duyurulan ve Oscar adaylığı bulunan oyuncu Naomi Watts'ın da kadrosunda bulunduğu dizi projesinin iptal edildiği duyurulmuştu.