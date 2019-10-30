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BBC

Yeni Game of Thrones dizisinin yeni adı House of the Dragon oldu

Dünya çapında milyonların izlediği Game of Thrones'un yeni dizi projesinin adı "House of the Dragon" oldu. Sekiz sezonluk yeni dizide Game of Thrones'daki olaylardan 300 yıl önce yaşananlar anlatılacak.

30.10.2019 10:08

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Game of Thrones (Taht Oyunları) evreninde geçen yeni dizi projesinin yapımcı firma HBO tarafından iptal edildiği belirtilirken, yapımcı firma HBO yine Game of Thrones evreninde geçen başka bir dizi projesinin lansmanını yaptı.

YAPIMCILARIN ARASINDA KİTAP YAZARI DA BULUNUYOR

'House of the Dragon' (Ejderha'nın Evi) adı verilen yeni dizinin yapımcıları arasında Game of Thrones kitaplarının yazarı George RR Martin'in de bulunuyor. Yeni Game of Thrones dizisinin sekiz sezonluk dizideki olaylardan 300 yıl önce yaşananları konu alacak. Dizinin yayın tarihi ise tam olarak bilinmiyor.

DİZİ PROJESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Bu açıklamadan saatler önce, ABD basınında yer alan haberlerde bu yıl bahar aylarında duyurulan ve Oscar adaylığı bulunan oyuncu Naomi Watts'ın da kadrosunda bulunduğu dizi projesinin iptal edildiği duyurulmuştu.

Yeni Game of Thrones dizisinin yeni adı House of the Dragon oldu

Game of Thrones, Magazin, Güncel
BBC


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