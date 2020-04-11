Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığına bağlı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) ve Mısır Araştırma Enstitüsü'nün işbirliğiyle geliştirilen Pehlivan07 silajlık mısır çeşidinin, 11 lokasyonda 2 yıl süren denemelerin sonunda Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından geçen yıl tescil edildiğini belirtti.

"HAYVANCILIĞIMIZA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK"

Silajlık mısırın hayvan beslenmesinde önemli bir role sahip olduğunun altını çizen Pakdemirli, "Yeni geliştirilen 'Pehlivan07' adlı silajlık mısır çeşidi; standart çeşitlere göre, yüzde 7,7 daha fazla verime sahip. Böylece birim alandan daha fazla ürün alınacak ve hayvancılığımıza da önemli katkı sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİYE 100 MİLYON LİRALIK KATKI SAĞLAMASI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Yeni çeşidin üretim ve satış hakkının, yapılan ihaleyle 6 yıllık bir süre için özel bir firmaya devredildiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Pehlivan07'den 125 ton sertifikalı tohumluk üretilecek ve bu tohumların ekilmesiyle de ülke ekonomisine yaklaşık 100 milyon liralık katkı sağlanması öngörülüyor" dedi.