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Yeni geliştirilen silajlık mısır ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığa bağlı araştırma enstitülerince geliştirilen "Pehlivan07" adlı silajlık mısır çeşidinin standart türlere göre yüzde 7,7 daha fazla verime sahip olduğunu, bu tohumların ekilmesiyle ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlanacağını bildirdi.

11.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:26
Yeni geliştirilen silajlık mısır ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığa bağlı araştırma enstitülerince geliştirilen "Pehlivan07" adlı silajlık mısır çeşidinin standart türlere göre yüzde 7,7 daha fazla verime sahip olduğunu, bu tohumların ekilmesiyle ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlanacağını bildirdi.
Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığına bağlı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) ve Mısır Araştırma Enstitüsünün iş birliğiyle geliştirilen "Pehlivan07" silajlık mısır çeşidinin, 11 lokasyonda 2 yıl süren denemelerin sonunda Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından geçen yıl tescil edildiğini belirtti.
Silajlık mısırın hayvan beslenmesinde önemli rolü olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Yeni geliştirilen 'Pehlivan07' adlı silajlık mısır çeşidi, standart çeşitlere göre yüzde 7,7 daha fazla verime sahip. Böylece birim alandan daha fazla ürün alınacak ve hayvancılığımıza da önemli katkı sağlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Pakdemirli, yeni çeşidin üretim ve satışının ihaleyle 6 yıllığına özel bir firmaya devredildiğini belirterek, "Pehlivan07'den 125 ton sertifikalı tohumluk üretilecek ve bu tohumların ekilmesiyle de ülke ekonomisine yaklaşık 100 milyon liralık katkı sağlanması öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Akdeniz, Ekonomi
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