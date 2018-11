Yeni Gemlik'in Modern Konutları Yükseliyor

16 Kasım 2018 Cuma 14:28



16 Kasım 2018 Cuma 14:28

Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan sosyal konut projesinin ilk etabı hak sahiplerine teslim edildi. 2. etap kapsamında 130 dairenin kuraları ise önümüzdeki hafta çekilecek.Gemlik'e 3 kilometre uzaklıkta deniz ve İznik Gölü manzaralı Cihatlı Mahallesi'ne Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan bin 400 konutluk projenin ilk etabı olan 158 daire kura sahiplerine teslim edildi. 105 bin TL ile 125 bin TL arasındaki konutların 2. etabı olan 130 dairenin kuraları haftaya çekilecek. Yüzde 25'i peşin geri kalan 950 TL'den başlayan taksitlerle 10 yıl vade ile ödenebilecek. Ev almak isteyen vatandaşların 5 yıl Gemlik'te ikamet edip, aylık gelirinin 4 bin 200 TL'nin altında olması gerekiyor. Ayrıca ev alacakların bu konutlardan daha değerli mülkü olmaması şartı aranıyor. Şehir merkezinde depreme dayanıksız binaları olan Gemlikliler de takas yöntemi ile bu konutlardan ev sahibi olabilecek.Cihatlı Mahallesi'nde yükselen modern konutların tanıtımı için toplantı düzenleyen Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, bin 400 konutluk projenin ilk etabı olan 158 dairenin hak sahiplerine teslim edildiğini dile getirerek, "158 daire, 105 bin TL ile 125 bin TL arasında değişen fiyatlarla vatandaşlarımıza sunuldu. Onlar ocak ayında evlerine yerleşmiş olacaklar. Son 5 yıldan beri Gemlik'te oturanlara, bu konutlardan daha değerli mülkü olmayanlara ve aylık geliri 4 bin 200 TL'yi geçmeyen hemşehrilerimize bu dairelerimiz verildi. 2. etap kapsamında 130 dairenin de kuraları haftaya çekilecek. Yüzde 25 peşin, geri kalanı aylık 950 TL'den başlayan taksitlerle ödemek şartıyla 10 yıl vadeli şekilde Gemliklilere sunulmuş oldu. Yoğun bir rağbet var. Görüldüğü gibi manzarası güzel, havası temiz, zemini sağlam bir mahallemiz. Bir yanda okulun inşaatı bitmek üzere, sağlık ocağımız tamamlandı. Cami inşaatı devam ediyor. Her şeyi ile kendine yetecek bir yaşam alanı oldu. Gemlik Belediyesi imkanları ile yapılmış ve her türlü donanımı sağlam olarak tasarlandı" dedi.Depreme dayanıksız evler takas yapılabilecekGemlik'te depreme dayanıksız evlerde oturan vatandaşların arzu ettikleri halde takas yöntemi ile buradan daire sahibi olabileceğini vurgulayan Yılmaz, "Buradaki dairelerin bir kısmı hak sahiplerine kura şeklinde sunuyoruz. Bir kısmını da Gemlik merkezde evi olup da depreme dayanaklı olmayan vatandaşlarımız gönüllülük esasına göre arzu ederseler ister daire bazında, ister apartman bazında takas yapacağız. Bu takas olayına vatandaşlarımızdan çok yoğun bir talep var. Vatandaşlarımızdan aldığımız eski daireyi yıkıp, yerine yeşil alan, çocuk parkı, otopark veya meydan yapacağız. Onlar da herhangi inşaat yapmaya uğraşmadan hazır birinci sınıf malzeme kullanılan dairelere taşınarak keyfini sürmüş olacaklar" diye konuştu."Sosyal konut yapmayı amaçlıyoruz"Dairelerin sosyal konut projesi kapsamında yapıldığına işaret eden Yılmaz, "Her biri 100 metrekarenin altında, 99-98 metrekare olmak üzere 2+1 olarak yapıldı. 3+1'ler de olacak ama önümüzdeki aylarda demir fiyatlarının makul seviyelere inmesini bekliyoruz. Zaten sosyal konut projesi yasa gereği 100 metrekarenin altında gerçekleşiyor. Biz klasik müteahhitlik yapmayı amaçlamıyoruz. Sosyal konut yapmayı amaçladığımız için projelerimizi böyle planladık" ifadelerini kullandı."Gemlik Belediyesi'nin borcu yok"Yapılan bu konut alanının her anlamda bir yaşam merkezi haline geleceğini belirten Yılmaz, "Burada yaşayan insan ekmeğini buradaki fırından alacak. Alışverişini buradaki bakkaldan yapacak. Sağlık hizmetini buradan alacak. Çocuğunu burada okula gönderecek, ibadetini buradaki camimizde yapacak. Başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan, piknik alanlarını bile bulabileceği konforlu bir mekan olacak. Gemlik'e uzaklığı 3 kilometre ve halihazırda zaten bu mahallemize otobüs seferlerimiz var. Buradaki yerleşimden sonra seferler daha da artarak, ulaşım sorunu olmayacak" şeklinde konuştu.Son olarak Gemlik Belediyesi'nin hiçbir borcu olmadığını anlatan Yılmaz, "Devletten tek kuruş almadan sadece arsayı tahsis alarak gelinen noktada etaplar halinde inşaatlarımız hızla devam ediyor. Gemlik Belediyemizin borcu yok. Şu anda hiçbir şekilde ne özel sektöre ne kamu kurumlarına borcumuz yok. Bu anlamda çok rahat bir belediyeyiz. Borçlarını ödeyen bir belediyeyiz. Yapılan bu inşaatlardan dolayı müteahhitlerimiz 15 günde bir hak ediş getiriyorlar ve kısa sürede ödemeleri yapılıyor. 4 buçuk yılda kamulaştırmaya ödediğimiz miktarı 25 milyon TL'dir. Bu rakam Gemlik ölçeğindeki bir belediye için çok fazladır" dedi. - BURSA