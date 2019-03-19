Yeni Genel Müdürden Turkcell Hisselerine Güven Mesajı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan dün 13,54 TL fiyattan 38 bin adet Turkcell hissesi alım işlemi gerçekleştirdi. Erkan, daha önceki hisselerine ek olarak dün gerçekleştirdiği alım sonrasında şirketin toplam 60 bin adet hissesine sahip olurken, piyasalara bir kez daha Turkcell hisselerine güven mesajı verdi. Dün yapılan bu satın alma işlemiyle birlikte yeni Genel Müdür Murat Erkan'ın sahip olduğu Turkcell hisselerinin piyasa değeri ise yaklaşık 798 bin 600 TL'ye ulaşmış oldu.

Murat Erkan 2008 yılından beri Turkcell Grup bünyesinde çalışıyor. 2008 ve 2015 yılları arasında Turkcell Superonline'da Genel Müdürü olarak görev yapan Erkan, son 3 yıldır da Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini başarıyla sürdürüyordu.

Kaynak: Bültenler