Yeni Göreve Başlayacak Polisler İçin Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na Katılım Zorunlu Olacak

Emniyet mensuplarının emekli sandığı olarak bilinen ve ihtiyaç duyan üyelerine kredi ve sosyal yardımlar sağlamak için kurulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) yönelik çok önemli düzenlemeye gidiliyor. Düzenlemeye göre emniyet teşkilatı mensuplarının gönüllü olarak katıldığı Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na katılım artık zorunlu olacak. Yeni düzenlemeyle POLSAN'ın daha güçlü bir mali yapıya kavuşturularak ortaklarına yaptığı yardımların arttırılması amaçlanıyor.

'DAİMİ ORTAĞIDIR' İBARESİ EKLENECEK

Kamu düzeni ve güvenliğinden sorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak üzere kurulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın tabi olduğu 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 90. maddesine "Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurlar görevleri süresince Sandığın daimi ortağıdır." ibaresi eklenecek.

BRÜT MAAŞIN YÜZDE 8'İ AİDAT OLARAK KESİLİYOR

Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu kesintisine esas olan brüt maaş veya ücretlerinin yüzde 8'inin aidat tutarı olarak alındığı sistemde ödemeler maaş veya ücret bordroları üzerinden her ay kesilerek iki gün içinde Sandık hesabına yatırılmak suretiyle tahsil oluyor.

YÜZDE 40'INI ORTAKLARINA DAĞITIYOR

Ankara Sigorta, Atasu ve polpet gibi çeşitli alanlarda çok sayıda iştiraki olan Polis Bakım ve Yardım Sandığı bir yıl boyunca ticari faaliyetlerinden elde ettiği karın yüzde 40'ını sandık ortaklarına birikimleri oranında kar payı olarak dağıtıyor. Kalan yüzde 60'lık kısım da kurumun öz sermayesine ekleniyor. Emeklilik, vefat, şehitlik ve maluliyet yardımı ise bu kısımdan ödeniyor.

AYLIĞIN 15 KATI VEFAT YARDIMI

Üyelerine her ay emekli keseneğine (Sosyal Güvenlik kesintisi) esas aylığınızın yüzde 8'i ile tasarruf yapabilme imkanı sağlayan POLSAN, en yüksek emekli keseneğine esas aylığının 15 katı vefat yardımı ile kısmi ve tam maluliyet yardımı da yapıyor.

PİYASA FİYATININ ALTINDA KONUT VE ARAÇ İMKANI

İhtiyaca ve üyelik süresine göre çeşitlenebilen uygun maliyetle borç da veren sandık, anlaşmalı bankalardan yalnızca sandık ortaklarına özel avantajlarla konut finansmanı kullanabilme, kampanyalarla piyasa fiyatlarının altında araç ve konut sahibi olabilme, anlaşmalı sigorta şirketi üzerinden özel indirimle konut ve araç sigortası yapabilme, indirimli fiyatlarla uçak biletleri satın alabilme, anlaşmalı noktalardan indirimli alışveriş imkanı da sunuyor. (Yeni Şafak)