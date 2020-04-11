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Yeni güne uyanan Silvan sessizliğe büründü

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Diyarbakır'ın Silvan ilçesi sessizliğe büründü.

11.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:49
Yeni güne uyanan Silvan sessizliğe büründü
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Diyarbakır 'ın Silvan ilçesi sessizliğe büründü.

Silvan'da sokağa çıkma yasağının duyulmasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı. Sessizliğe hakim olan Silvan'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Güvenlik ekipleri de sokağa çıkma yasağında haberi olmayan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Silvan, 3. Sayfa
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