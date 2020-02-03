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Yeni Güneş teleskobu ilk görüntülerini kaydetti

ABD Ulusal Bilim Vakfının (NSF) Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu, ilk görüntüleri kaydetmeye başladı.

03.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:52Yeni Güneş teleskobu ilk görüntülerini kaydetti
ABD Ulusal Bilim Vakfının (NSF) Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu, ilk görüntüleri kaydetmeye başladı.
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Haleakala Gözlemevine konuşlandırılan 4 metre çapındaki teleskobun Güneş yüzeyinden yakın plan kesitler içeren test görüntüleri NSF'nin internet sitesinde yayımlandı.
Görüntülerde "Güneş plazmaları" adı verilen nükleer kabarcıkların kaynama halinde hücreleri andıran bir örüntü içinde hareket ettiği görülüyor.
NSF'nin görüntülere ilişkin açıklamasında, yüksek ısıyla hareket eden plazma hücrelerinin, Güneş'in merkezindeki enerjiyi dışarı aktarmasını sağladığı, ısıyla şişen hücrelerin daha sonra sönerek ısıyı kenarlarındaki siyah hatlara ilettiği belirtildi.
Açıklamada Güneş yüzeyindeki plazma patlamalarının bu aktarım sürenin kesildiği sıkışmaların sonucunda oluştuğunun tahmin edildiği belirtildi.
2012'deki vefatından önce 49 yıl ABD Senatosunda Hawaii'yi temsil eden Daniel K. Inouye'nin adını taşıyan Güneş teleskobu, Güneş yüzeyini, görünür ve kızıl-ötesine yakın ışık dalga boylarında gözlemlemek üzere tasarlandı.
Teleskoptan elde edilen verilerle "uzay meteorolojisi" adı verilen, Güneş'teki plazma patlamalarının ve Güneş rüzgarlarının Güneş Sistemi'ndeki atmosfer olaylarına etkilerine dair daha kesin tahminler ve değerlendirmeler yapılması amaçlanıyor.
Görüntü testlerinin tamamlanmasının ardından teleskop temmuz ayında bilim operasyonlarına başlayacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: AA

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