Yeni Gürün Devlet Hastanesi Hizmete Alındı

Kaynak: İHA

Temeli 2014 yılında atılan 25 yatak kapasiteli yeni Gürün Devlet Hastanesi düzenlenen törenle hizmete alındı.Sivas'ın Gürün ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından TOKİ'ye inşa ettirilen 25 yatak kapasiteli Yeni Gürün Devlet Hastanesi bugün düzenlenen törenle hizmete alındı.Törene Sivas İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğolkoç, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Gürün Kaymakamı Reşat Özer Özdemir, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan konuşmalarda, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, açılışı yapılan hastanede ki doktor eksiğine dikkat çekerek imkanlar ölçüsünde ihtiyaç olan doktorların atanması talebinde bulundu.2014 yılında 50 yatak kapasiteli olarak temeli atılan, proje değişikliği yapılarak 25 yatak kapasiteli olarak tamamlanan hastane; Acil, Kadın Doğum, Dahiliye, Diyaliz ve evde sağlık hizmetleri alanlarında servis hizmeti verecek. Ayrıca hastane de haftanın bir günü genel cerrah ve doğum uzmanı poliklinik hizmeti verecek. - SİVAS